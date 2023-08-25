بعثة المصري تتوجه إلى المغرب استعدادا للمباريات الودية

تغادر بعثة الفريق الأول للكرة بنادي المصري في الثامنة مساء اليوم الجمعة، مطار برج العرب الدولي في طريقها إلى مدينة الدار البيضاء المغربية .

يأتي سفر الفريق الاول لنادى المصري استعدادا لانطلاق المعسكر التدريبي المغلق والذي سيستمر لنحو أسبوعين بمدينة مراكش المغربية اعتبارا من غدٍ السبت الموافق السادس والعشرين من أغسطس الجاري وحتى السبت الموافق التاسع من سبتمبر المقبل.



تضم بعثة المصري 35 فردًا ، بينهم 23 لاعبا بالإضافة إلى 12 من أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي ومسئولي المهمات.



من المقرر أن يخوض الفريق 4 مباريات ودية أيام 29 أغسطس الجاري ، و 3 ، 4 ، 8 سبتمبر المقبل.