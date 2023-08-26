عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد إزالتها .. محافظ بورسعيد يتابع إنشاء المجمع الإسلامي بأرض البالة القديمة

الغضبان يتفقد اعمال
الغضبان يتفقد اعمال إنشاء مسجد جديد بمنطقة سوق بالة بورسعيد

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أعمال إنشاء مسجد جديد ودار مناسبات  بمنطقة "سوق البالة" القديم، الكائن  بشارع النصر والتي تم  الانتهاء من إزالة السوق بالكامل، لإنشاء مسجد جديد.

ويأتى ذلك في إطار خطة محافظة بورسعيد، للارتقاء بالمنطقة وتطويرها بالكامل، لتصبح منطقة حضارية على أعلى مستوى، تليق بالمشروعات العملاقة التي يشهدها حي العرب في مجال الأسواق الحضارية، رافقه وليد الدعدع رئيس حى العرب، وعدد من الجهات التنفيذية.

واشار محافظ بورسعيد ان المسجد الجديد، سيقام على أعلى مستوى، ليشمل مصلى كبير للرجال ، ومصلي للنساء، ويوجد به قاعات للمناسبات تقام فيها مناسبة عقد القران، ويجاور المسجد حديقة كبيرة بها مقاعد لاستقبال المواطنين وتقام بها العديد من الفعاليات ،مؤكدا إلى أهمية الدور الذى تلعبه المساجد فى مقاومة الفكر المتطرف والمتشدد وتجديد الخطاب الدينى والعمل على نشر الوسطية.

محافظ بورسعيد: استمرار أعمال ترميم عدد من شوارع أرض النوادي بحي الزهور

محافظ بورسعيد يتفقد الممشى السياحي وساحة مصر.. صور

واستعرض المحافظ، مع الجهات التنفيذية خطة العمل فى تطوير المنطقة، مؤكداً أن منطقة مجمع الأسواق بنطاق حى العرب أصبحت تشهد تطوراً غير مسبوق، من خلال إقامة الأسواق الحضارية المقامة على أحدث طراز كأسواق الأسماك وبازار بورسعيد الجديد، فضلا على إعادة تنميط المنطقة بالكامل ورفع كفاءة الطرق والميادين الرئيسية، وإقامة الجراج المتعدد الطوابق لتتماشى منطقة مجمع الأسواق مع خطة التنمية المستدامة التى تجرى على أرض بورسعيد فى كافة القطاعات.

الغضبان يتفقد اعمال إنشاء مسجد جديد بمنطقة سوق بالة بورسعيد بعد ازالتها

1000124856
1000124856
1000124877
1000124877
1000124865
1000124865
1000124859
1000124859
1000124847
1000124847
1000124880
1000124880
1000124886
1000124886
1000124874
1000124874
1000124883
1000124883
1000124850
1000124850

ووجه المحافظ بتكثيف معدلات العمل لسرعة الانتهاء من أعمال تطوير المنطقة في اقرب وقت خلال الفترة الزمنية المحددة، وذلك في إطار خطة محافظة بورسعيد، للارتقاء بالمنطقة وتطويرها بالكامل، لتصبح منطقة حضارية على أعلى مستوى، تليق بالمشروعات العملاقة التي يشهدها حي العرب، لإحداث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة لأهالي الحي .

بورسعيد الأسواق الحضارية التنمية المستدامة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد الميادين الرئيسية بازار بورسعيد تجديد الخطاب الديني خطة التنمية المستدامة عادل الغضبان محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد محافظ بورسعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة إصابة عمرو وردة بمرض خبيث .. مصدر يفجر مفاجأة

اعراض المتحور الجديد.. علامات إذا ظهرت عليك اعزل نفسك فورا

خلال ساعات| محمد صلاح يخضع للفحص الطبي لصالح اتحاد جدة.. وهذا بديله فى ليفربول

حقيقة منح مكافأة 1000 جنيه من البريد المصري لحاملي بطاقات الرقم القومي

الزمالك يفقد السيطرة| نجم الأبيض ينقلب على الفريق.. والمصري يخطف صفقة مدوية من ميت عقبة

بعد هبوط الأعلاف.. انخفاض حاد في أسعار الدواجن والبط اليوم السبت

بعد فشل صفقة سوزا.. تعليق ساخر من نبيل الحلفاوي| شاهد

ماما شافت أخويا في وضع مُخل..اعترافات مثيرة في واقعة البلوجر أم زياد

موضوعات متعلقة

جهود رقابية مكثفة لمكافحة المخالفين وضبط سلع مجهولة المصدر ببورسعيد

تفاصيل انفجار أنبوبة بوتاجاز في سوق أسماك ببورسعيد .. شاهد

لموسمين.. المهاجم التونسي فخر الدين بن يوسف يلحق بكتيبة المصري

محافظ بورسعيد: استمرار أعمال ترميم عدد من شوارع أرض النوادي بحي الزهور

فريق المصري للكرة النسائية يبدأ فترة إعداده للموسم الجديد| صور

في أول أيامها | قافلة مشكاة نور الطبية تستقبل 500 مريض ببورسعيد

محافظ بورسعيد يتفقد الممشى السياحي وساحة مصر.. صور

تنفيذ المرحلة الثانية من كورنيش قناة الاتصال ببورسعيد

ترشيحاتنا

تفاصيل اعتقال مواطنين روس في لبنان بتهمة التجسس لصالح إسرائيل

بعد اجتماع الأعلى للجامعات.. ماذا ينتظر الطلاب بالعام الدراسي الجديد ؟  

الجارديان : العام المقبل أسوأ .. وأزمة المناخ تتصاعد

السيسي يوجه باستمرار جهود توفير المناخ الداعم للصناعات الوطنية الثقيلة

رغم تهم التآمر والابتزاز.. ترامب المرشح الأول للحزب الجمهورى في انتخابات الرئاسة

لو عدادك بالكارت.. اعرف إزاي توفر استهلاك الكهرباء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شعرك بيقع .. أهم 5 مشكلات تصيب فروة الرأس والطرق الطبية لعلاجها

نشرة المرأة و الصحة.. أمينة شلباية تعلق على إطلالة أسما شريف منير.. سعر فستان منة شلبي بمهرجان القاهرة للدراما

لبلبة تتألق بإطلالة صيفية مبهجة في الساحل الشمالي.. صور

هتاخد فلوس كتير.. منحة مالية للنساء بعد الولادة | اعرف التفاصيل

فيديو

تعرض لنزيف.. هل يعاني عمرو وردة من مرض خبيث؟.. فيديوجراف

خلاف ومسك يد أحد المنظمين.. حقيقة انفصال شيرين عن حسام حبيب.. فيديوجراف

بعد تألقها بافتتاح مهرجان القلعة.. السورية فايا يونان تتصدر تريند جوجل

علا غانم: 7 سنين غياب غيروا فيا حجات كتير| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

اﻟﻤﺰﻳﺪ