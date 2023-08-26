بعد إزالتها .. محافظ بورسعيد يتابع إنشاء المجمع الإسلامي بأرض البالة القديمة

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أعمال إنشاء مسجد جديد ودار مناسبات بمنطقة "سوق البالة" القديم، الكائن بشارع النصر والتي تم الانتهاء من إزالة السوق بالكامل، لإنشاء مسجد جديد.

ويأتى ذلك في إطار خطة محافظة بورسعيد، للارتقاء بالمنطقة وتطويرها بالكامل، لتصبح منطقة حضارية على أعلى مستوى، تليق بالمشروعات العملاقة التي يشهدها حي العرب في مجال الأسواق الحضارية، رافقه وليد الدعدع رئيس حى العرب، وعدد من الجهات التنفيذية.

واشار محافظ بورسعيد ان المسجد الجديد، سيقام على أعلى مستوى، ليشمل مصلى كبير للرجال ، ومصلي للنساء، ويوجد به قاعات للمناسبات تقام فيها مناسبة عقد القران، ويجاور المسجد حديقة كبيرة بها مقاعد لاستقبال المواطنين وتقام بها العديد من الفعاليات ،مؤكدا إلى أهمية الدور الذى تلعبه المساجد فى مقاومة الفكر المتطرف والمتشدد وتجديد الخطاب الدينى والعمل على نشر الوسطية.

واستعرض المحافظ، مع الجهات التنفيذية خطة العمل فى تطوير المنطقة، مؤكداً أن منطقة مجمع الأسواق بنطاق حى العرب أصبحت تشهد تطوراً غير مسبوق، من خلال إقامة الأسواق الحضارية المقامة على أحدث طراز كأسواق الأسماك وبازار بورسعيد الجديد، فضلا على إعادة تنميط المنطقة بالكامل ورفع كفاءة الطرق والميادين الرئيسية، وإقامة الجراج المتعدد الطوابق لتتماشى منطقة مجمع الأسواق مع خطة التنمية المستدامة التى تجرى على أرض بورسعيد فى كافة القطاعات.

الغضبان يتفقد اعمال إنشاء مسجد جديد بمنطقة سوق بالة بورسعيد بعد ازالتها 1000124856 1000124877 1000124865 1000124859 1000124847 1000124880 1000124886 1000124874 1000124883 1000124850

ووجه المحافظ بتكثيف معدلات العمل لسرعة الانتهاء من أعمال تطوير المنطقة في اقرب وقت خلال الفترة الزمنية المحددة، وذلك في إطار خطة محافظة بورسعيد، للارتقاء بالمنطقة وتطويرها بالكامل، لتصبح منطقة حضارية على أعلى مستوى، تليق بالمشروعات العملاقة التي يشهدها حي العرب، لإحداث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة لأهالي الحي .