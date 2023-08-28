عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قنال بورسعيد الداخلي من باطنية للخارجين على القانون إلي بازرات تستقبل آلاف الزوار من محافظات مصر| شاهد

بازارات بورسعيد الجديدة
بازارات بورسعيد الجديدة

لم يكن احد من سكان محافظة بورسعيد يتوقع او يتخيل ان تتحول منطقة القنال الداخلى من وكر اشبه بالباطنية الى مزار سياحي يتوافد اليه الآلاف يوميا من محافظات الجمهورية بجانب أهالى الباسلة انفسهم الذين كانوا يخافون المرور من تلك المنطقة.

فعلى الرغم من أن منطقة القنال الداخلى تعد من أهم المناطق الحيوية داخل محافظة بورسعيد لما تتميز به من موقع يتوسط المدينة يلزم المواطن المرور عليه للوصول إلى أى نقطة داخل المدينة فقد أصبحت تلك المنطقة قلب بورسعيد الا ان الإهمال ضربها على مدار سنوات طويلة فتحولت الي مرتع ومأوى للخارجين على القانون .

بازارات بورسعيد الجديدة

163
163
154
154
152
152
171
171
167
167
158
158
156
156
386
386

كانت تلك المنطقة قد تم تخطيطها على أن تكون مجمعا لأسواق الاسماك و الخضروات و الفاكهة و الملابس الجاهزة و الحرف البسيطة إلا أنه وبمرور الوقت و تعاقب المحافظين فشل التخطيط الموضوع لهذه المنطقة فأصبحت باطنية جديدة تهدد مواطنى بورسعيد قبل الثورة وقنبلة تهدد أمن بورسعيد بعد الثورة لما تحويه هذه المنطقة من ترسانة أسلحة نارية وبيضاء وكلاب ضالة وخارجين على القانون ومرتع للاعبى القمار ومخازن للمسروقات ضاعت تلك المنطقة بين أحياء الشرق و العرب لوقوع جزء منها فى حى و الجزء الثانى فى اخر والتى أراد كل منهم إلقاء العبء على الآخر ليترك المواطن يواجه ويلات الأسى والمعاناة من جراء تحويل هذه المنطقة الى بؤرة عشوائية تمثل خطر داهم على المجتمع البورسعيدى.

إزالة سوق البالة القديم

385
385
387
387
388
388
389
389
390
390
984
984
986
986
989
989
987
987
995
995

ويأتي قرار التحدى من اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد الحالى عام ٢٠١٦ بإزالة تلك المنطقة عن بكرتها وإعادة تخطيطها مجددا لتكون منارة للسياحة الداخلية ونقطة انطلاق جديدة لتنشيط سياحة اليوم الواحد ظن الكثيرين فشل تنفيذه للخطورة الداهمة التى أصبحت عليها المنطقة.  

محافظ بورسعيد: معرض أيادي مصر يسهم بشكل مباشر في دعم الحرف اليدوية

محافظ بورسعيد يتفقد مركز الخدمات اللوجستية| صور


وعقب صدور قرار محافظ بورسعيد دخل القرار حيز التنفيذ بإزالة أخطر بؤرة فى تلك المنطقة وتحويلها الى سوق أسماك على أحدث الطرز العالمية وسط متابعة مستمرة للاعمال ليعلن افتتاحه عام ٢٠١٩ بزيارة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس وزراء مصر يرافقه عدد من الوزراء المعنيين وسرعان ماتحول سوق الأسماك الي مزار سياحي يتوافد اليه الرحلات اليومية بإعداد تتجاوز الآلاف وسط اشادة من الجميع بمستوى الخدمة و النظافة والاسعار وتمنيات الغالبية منهم بأن يشيد فى محافظاتهم أسواق بنفس التميز .

إزالة سوق الأسماك القديم

983
983
979
979
975
975
971
971
966
966
809
809
821
821
838
838
843
843
739
739
734
734
732
732

وأقيم سوق أسماك بورسعيد على مساحة 16,550متر، ويضم 82 محل قطاعى بمساحة 20 مترًا، و104 محلات “سريحة” بمساحة 10 أمتار، و30 محل جملة بمساحة 40 مترًا، و2 مطعم على مساحة 100 متر ومبنى إدارى بمساحة 720 مترا ويضم عدة أفران لشوى الأسماك ومحال لتنظيف الأسماك، وسيتم تزويد السوق بكافة الإمكانات والخدمات اللوجيستية، بالإضافة إلى منطقة انتظار أمام جميع مداخل السوق البالغ عددها 6، وكذا أحدث نظام اطفاء حريق وشبكة صرف حديثة.

القنال الداخلى باطنية فى قلب بورسعيد

232
232
217
217
213
213
205
205
198
198
194
194
434
434
421
421
417
417
415
415
413
413


وعقب الانتهاء من بناء وافتتاح سوق أسماك بورسعيد ونقل التجار المستحقين من منطقة السوق القديم و الذي يبعد قرابة ١٠٠ متر الي السوق الجديد يدخل محافظ بورسعيد فى تحدى جديد لإزالة سوق الأسماك القديم وإنشاء بازار بورسعيد الجديد للخضار و الفاكهة والخدمات والذي يتم الانتهاء منه وافتتاحه فى غضون عام ٢٠٢٠ ليضم محلات خضروات وفاكهة وعطارة ويقام بازار بورسعيد الجديد، على مساحة 24 ألف متر مربع، ويضم محلات جملة وقطاعي للخضروات والفاكهة، ومحلات عطارة وسوبر ماركت ودواجن ولحوم ومحلات للمخبوزات، بحيث يشكل سوق الخضروات مع سوق الأسماك، مجمعا تجاريا متكاملا يغطي احتياجات أبناء المحافظة وزوارها من كل الاحتياجات الغذائية اليومية، بالإضافة إلى 4 بنوك بالإضافة إلى 8 مطاعم دورين.

 

شوق أسماك بورسعيد

1000124746
1000124746
1000124779
1000124779
1000124812
1000124812
1000124821
1000124821
1000124806
1000124806
1000124827
1000124827
1000124791
1000124791
1000124743
1000124743
1000124797
1000124797
1000124773
1000124773


وفى ذات التوقيت أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد الدخول فى تحدى جديد بأنشاء سوق على أحدث الطرز لتجارة الملابس المستعملة او كما يطلقون عليها البالة ليقضى على اخر البؤر بمنطقة القنال الداخلى بنقل المستحقين من تجار الملابس المستعملة الى السوق الجديد الذي حظى بأشادة من جميع زوار بورسعيد للشكل و المعروضات و النظافة العامة .

محافظ بورسعيد: استمرار أعمال ترميم عدد من شوارع أرض النوادي بحي الزهور

محافظ بورسعيد يتفقد الممشى السياحي وساحة مصر.. صور


هذا ولم يجد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد سبيل لاستكمال تخطيط المنطقة لتصبح مزار سياحي سوى إنشاء جراج متعدد الطوابق على أحدث النظم يحتوى بداخله على أحدث مغسلتين للسيارات ويسع قرابة ٤٠٠ سيارة خدمة لسكان المنطقة وزوار بورسعيد.  


هذا ويجرى الان العمل بمنطقة أرض سوق البالة القديم لإنشاء أكبر مجمع اسلامى متكامل الخدمات ويضم مكتبة على أحدث النظم مرجع الانتهاء منه نهاية عام ٢٠٢٤ لتتحول المنطقة التى سببت زعر كبير لسكانها بوجه خاص واهالى بورسعيد بوجه عام من باطنية يقتنها الخارجية على القانون الى قبلة للزائرين يتحاكوا بجمالها ونظامها ويتمنوا أن يجدوا فى محافظاتهم مثيلها.  

بورسعيد أسواق الأسماك الدكتور مصطفى مدبولى الخضروات و الفاكهة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد الملابس الجاهزة الملابس المستعمله النظافة العامة تنشيط سياحة سياحة اليوم الواحد محافظات الجمهورية محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد محافظات مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إعلامي شهير يكشف سبب الإطاحة بـ حسن موسى من لجنة إدارة الزمالك

الزيادة الجديدة للمعاشات 15% | اعرف موعد تطبيقها واستعدادات صرف شهر سبتمبر

تعليق عاجل من إثيوبيا عقب استئناف مفاوضات سد النهضة

بعد صعوبة رجوعهما.. معتصم النهار يعود لزوجته بعد انفصال لمدة عام

القصة انتهت.. تعليق مثير من كلوب عن إمكانية رحيل صلاح لاتحاد جدة

1700 جنيه .. بشرى لأصحاب المعاشات| أعرف الموعد

زي الجنيه الدهب.. اشتر كيا سيراتو 2010 بهذا السعر

“دجاجة تبيض ذهبا”| بالأرقام.. ربع مليار جنيه تدخل خزينة المقاولون العرب من وراء محمد صلاح

موضوعات متعلقة

محافظ بورسعيد: معرض أيادي مصر يسهم بشكل مباشر في دعم الحرف اليدوية

محافظ بورسعيد يتفقد مركز الخدمات اللوجستية| صور

بعد إزالتها .. محافظ بورسعيد يتابع إنشاء المجمع الإسلامي بأرض البالة القديمة

جهود رقابية مكثفة لمكافحة المخالفين وضبط سلع مجهولة المصدر ببورسعيد

تفاصيل انفجار أنبوبة بوتاجاز في سوق أسماك ببورسعيد .. شاهد

لموسمين.. المهاجم التونسي فخر الدين بن يوسف يلحق بكتيبة المصري

محافظ بورسعيد: استمرار أعمال ترميم عدد من شوارع أرض النوادي بحي الزهور

فريق المصري للكرة النسائية يبدأ فترة إعداده للموسم الجديد| صور

ترشيحاتنا

بدون أسباب.. روسيا تعلن إغلاق مطارين مهمين أمام حركة الطيران

فحص الحمض النووي في طائرة قائد فاجنر يكشف مفاجأة بشأن هوية القتلى

بطارية جبارة وسعر مناسب.. سامسونج تفاجئ المستخدمين بهذا الهاتف

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 28-8-2023 في القاهرة والمحافظات

أولوية لهم.. إعلان عاجل من بيلاروسيا بشأن انضمامها إلى مجموعة بريكس

بعد توجيهات الرئيس .. ما هي الرخصة الذهبية وطرق الحصول عليها؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو عندك ضيوف.. طريقه الجلاش بالشكولاتة

بسبب ملامحها.. نجلاء بدر تثير الشكوك حول خضوعها لعملية تجميل| شاهد

بدون مكياج.. ريم مصطفى تخطف الأنظار بجمالها

توجيه 10 تهم لفاشنيستا مشهورة لتسببها في حادث مروع.. اعرف القصة كاملة

فيديو

خبير يحذر من تناول الماكريل المستورد.. تعرف على السبب

10 كيلو دقيق بدل خبز التموين.. قرار عاجل بشأن العيش المدعم

سيول وأمطار غزيرة| الشتاء القادم مختلف بسبب ظاهرة النينو

حكاية موقف فيديو محرج لزوجة ميسي يثير جدل رواد السوشيال ..ما الحكاية؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ