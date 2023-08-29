خبأ الحلاوة الطحينية داخل ثلاجة لا تعمل وضبطها تموين بورسعيد| صور

شنت الاجهزة المعنية بمديرية تموين بورسعيد حملة في اطار التعاون المشترك بين الجهات الرقابيه المختلفة وذلك لاحكام السيطرة الرقابية علي الاسواق العامة والمحلات بناء على تعليمات محمد عوض مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية وإشراف محمد حلمي وكيل المديرية.



جاءت حملة تموين بورسعيد لتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمخابز ومستودعات البوتاجاز الكائنة بدائرة مدينة بورفؤاد للوقوف على مدى التزامها بالقوانين و القرارات التموينية بمشاركة العقيد سهيل الجبالى رئيس مباحث تموين بورسعيد وبالاشتراك مع إدارة شئون البيئة بمجلس مدينة بورفؤاد وبالاشتراك مع مفتشى مكتب مراقبة أغذية المدينة ببورفواد.

وأثناء مرور الحملة بدائرة أدارة تموين بورفؤاد وتحديداً منطقه الحرفيين ببورفؤاد تم ملاحظة أحد محال السوبر ماركت يقوم بعرض وبيع المواد الغذائية بالتفتيش تبين وجود قوالب حلاوة طحينيه داخل ثلاجه لا تعمل ويظهر على قوالب الحلاوة بعض التغيرات وكذا كان التغليف غير محكم للقوالب .

وبسؤال المدير المسئول عن وجود فواتير داله عن مصدرها أجاب أنه ليس لديه الفواتير الان داخل المحل .





وبحصر الكميات تبين أنها ١٤ قالب حلاوة طحينية مغلفة - الوزن ٢.٥ كجم تقريبا . بدون أي بيانات أو فواتير تفيد مصدرها ما يجعلها مخالفة لقرار الوزاري رقم 113 لسنة 1994 الخاص بالسلع مجهولة المصدر.

تم التحفظ على الكمية المضبوطة وإرسال العينات إلى المعامل لفحص المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة وجارى العرض على نيابة بورسعيد العامة لمباشرة التحقيقات .

