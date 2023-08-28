الزعانف بتتصدر واللحم بيتعمل أكلات.. تفاصيل ظهور القرش بأسواق أسماك بورسعيد| شاهد

رصدت عدسة صدى البلد داخل سوق أسماك بورسعيد الجديد على فروشات محلات الأسماك، مجموعة من القروش الصغيرة او كما يطلقون عليها القطط .



وتعالت صيحات بائعى الأسماك فى سوق بورسعيد مرددين القرش بيعلي صاحبه فى شكل تباهٍ بينهم لمن يمتلكون بيع تلك القروش الصغيرة للراغبين .

وأكد تاجر أسماك فى بورسعيد لعدسة صدى البلد ان القروش الصغيرة لها مواسم حالها كحال اغلب أنواع الأسماك تتكاثر البعض منها فى أشهر معينة وتختفي على حساب ظهور أنواع أخرى.

وأضاف تاجر أسماك بورسعيد أن هناك من يعشقون أكل القروش الصغيرة والتى تصلح فى كافة أنواع الأكلات ما بين الصينية والشوربة و المقلي.

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وشدد بائع أسماك بورسعيد على أن زعانف القروش يتم تصديرها الى بلدان معينة والجلد له استخدامات عدة فى بعض الصناعات .

وأكد أنه يشترى القروش الصغيرة للتباهى بها على فرش الأسماك بالإضافة إلى عشقه الشخصي لاكلها وطهيها بمختلف الأكلات والأشكال.



يذكر ان سوق أسماك بورسعيد أقيم على مساحة 16,550متر، ويضم 82 محلا "قطاعى" بمساحة 20 مترًا، و104 محلات “سريحة” بمساحة 10 أمتار، و30 محل جملة بمساحة 40 مترًا، و2 مطعم على مساحة 100 متر ومبنى إدارى بمساحة 720 مترا ويضم عدة أفران لشوى الأسماك ومحال لتنظيف الأسماك، وسيتم تزويد السوق بكافة الإمكانات والخدمات اللوجيستية، بالإضافة إلى منطقة انتظار أمام جميع مداخل السوق البالغ عددها 6، وكذا أحدث نظام اطفاء حريق وشبكة صرف حديثة.