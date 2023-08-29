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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بدون صلاحيات أو تواريخ إنتاج.. إحباط ترويج كميات من الجبس بأسواق بورسعيد

رقابة بورسعيد التجارية
رقابة بورسعيد التجارية تشن حملاتها على الأسواق وتضبط كميات م

شن قطاع الرقابة التجارية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد حملة مكبرة بتعليمات مشددة من  محمد عوض مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية وبإشراف محمد حلمى وكيل المديرية

وأسفرت حملة  رقابة بورسعيد التموينية عن ضبط كمية تقدر ب  150 كجم جبس بأحد محال مواد البناء بدون تواريخ أنتاج مخالفا لقانون 82 لسنة 2002 الخاص بالغش والتدليس والقرار 107 لسنة 1994 ما يشكل خطراً كبيراً على مستخدميه جراء الأضرار الناتجة عن إستخدامه .
 

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تم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر المحضر بالواقعة  وجارى العرض على نيابة بورسعيد العامة لمباشرة التحقيقات.

واكد مدير تموين بورسعيد فى تصريحات خاصة لصدى البلد استمرار جهود مديرية التموين فى ضبط اى مخالفات من خلال الحملات الصباحية والمسائية مناشد الاهالى فى حالة وجود أى شكوى رجاء التواصل من خلال غرفة عمليات المديرية
 

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