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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وكيل تعليم بورسعيد : كل الدعم للأفكار خارج الصندوق بهدف النهوض بالمنظومة | شاهد

هالة عبد السلام .
هالة عبد السلام . وكيل تعليم بورسعيد

أكدت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية و التعليم فى محافظة بورسعيد دعمها الكامل لكل من يفكر خارج الصندوق للنهوض بالعملية التعليمية.  

ووجهت وكيل وزارة التعليم فى بورسعيد شكرها لتوجيه الصفوف الأولى لما قدموه من كتيب لتنمية مهارات الطلاب قبل بداية العام الدراسي على مهارات التعلم .

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وشددت وكيل أول وزارة التعليم فى بورسعيد خلال تصريحات خاصة عبر رسالة مرئية قبولها النقد البناء الهادف إلى الإصلاح مؤكدة أن الهدف الأسمى لجميع العاملين داخل المنظومة التعليمية هو بناء شخصية الطالب او الطالبة منذ بداية التحاقه بالعملية التعليمية وتنمية قدراته الذهنية ومواهبه وحثه على الإبداع كى يكون قيادة ناجحة فى المستقبل وفق رؤية وفكر وتوجيهات القيادة السياسية .


وأكدت الدكتورة هالة عبد السلام أن ما تحققه العملية التعليمية من نجاحات على أرض بورسعيد يأتى من دعم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اللامحدود للتعليم فى بورسعيد . 

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