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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

باستثمارات 150 مليون دولار.. محافظ بورسعيد يستعرض مشروع تيدا الصين إفريقيا

خلال ٣٠ شهر انشاءات
خلال ٣٠ شهر انشاءات بورسعيد تشهد إقامة أكبر مشروع لإنتاج الم

استعرض اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد مع ممثلي شركة تيدا الصين إفريقيا  جوانب مشروع التعاون بين الجانبين والذي يتكون من جزئين :  الملح الخام والكلور القلوي ، وتبدأ الإنشاءات في نفس الوقت ، ومن المقرر أن تكون فترة الإنشاءات من 24 إلي 30 شهرًا،  باجمالي استثمارات تبلغ 150 مليون دولار أمريكي.

واكد المحافظ على اهمية المشروع والذي يأتي بالتزامن مع طفرة صناعية تشهدها بورسعيد .

 وأشار محافظ بورسعيد لأهمية موقع بورسعيد الجغرافي،  والمناطق الصناعية والبترولية، والموانيء ، وتطرق المحافظ للحديث عن مشروعات شرق بورسعيد وانطلاق شرارة التنمية بشرق بورسعيد، وأهمها إنشاء مدينة سلام مصر ، وإقامة أكبر محطة تحلية ، والمناطق اللوجيستية والصناعية وأكبر منطقة حرة ، بالإضافة لإنشاء أكبر ميناء محورى وأكبر مزراع سمكية بالشرق الأوسط  

وأكد الغضبان أن شرق بورسعيد تضم كافة المقومات ولابد أن تقام مشروعات تناسب حجم التنمية التي تشهدها المنطقة.

كما استعرض محافظ بورسعيد مع الحضور ٱليات تنفيذ مشروع التعاون، والخطة الزمنية المقررة للتنفيذ، مؤكدا على ضرورة التنسيق بين الجهات المختصة لسرعة البدء في إقامة المشروع   .

جاء ذلك خلال استقبال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ،  ممثلي مجموعة تيدا الصين إفريقيا، وذلك لبحث ومناقشة الخطوات التنفيذية لسبل التعاون بشأن مقترح إنشاء مجمع صناعى للبروم والمعالجة،  وذلك بحضور مدير الادارات المختصة بالمحافظة.

ورحب محافظ بورسعيد  بوفد مجموعة تيدا الصين إفريقيا ، والتي تأتي في إطار توطيد العلاقات بين محافظة بورسعيد و دولة الصين  ، مشيرا الى ترحيبه بالتعاون المثمر مع الجانب الاجنبي في المجال الصناعي.

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ومن جانبه ، قدم ممثلي تيدا الصين إفريقيا الشكر لمحافظ بورسعيد على حسن الاستقبال،  و تقديم كامل الدعم في مشروع التعاون و اقامة المشروع ببورسعيد، حيث استعرضوا اهداف المشروع والفوائد التي تعود على محافظة بورسعيد،  وأكدو الحرص على التعاون مع محافظة بورسعيد لما تشهده من طفرة تنموية غير مسبوقة

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