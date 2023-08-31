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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الاستهلاك الخاطئ للكهرباء ..محافظ بورسعيد: المواطنون يشتروا رغيف العيش ب5 قروش ويسخنوه ب3 جنيه| تفاصيل

اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

قال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد إن أغلب المواطنين يستهلكوا الكهرباء بشكل خاطئ ويتضرروا فيما بعد من عملية تخفيف الأحمال او الفواتير الشهرية .


وضرب محافظ بورسعيد مثال بالمواطن الذي يقوم بشراء رغيف العيش المدعم ب ٥ قروش ويضعه فى الثلاجة كى يستخدمه وقتما احتاج وعند استخراجه يقوم بتسخينه فى الميكرويف او التوستر ب ٣ جنيهات مؤكد أن المواطن يشترى ١٠ ارغفة ب ٥٠ قرش ويسخنها للاستخدام ب ٣٠ جنيه .


وأكد محافظ بورسعيد أن الاستخدامات الخاطئة لا تقف الي هذا الحد بل أن استخدام الكاتل لتحضير الشاي و القهوة و النسكافيه يصل إلى مبلغ أكبر من ذلك وكذلك استمرار ترك السخانات طوال فصل الصيف مشغلة دون داعى .

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جاء ذلك خلال مؤتمر موسع عقده اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد مع  ممثلي الأحزاب، وعددا من قطاعات المجتمع المختلفة من ابناء المحافظة، واصحاب الكافيهات وروادها والاحزاب والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، و رؤساء الأحياء، ويأتي ذلك في إطار اللقاءات المستمرة بين محافظ بورسعيد و قطاعات المجتمع المختلفة،  والتي تأتي بالتوازي مع سلسلة من الحوارات الوطنية والشبابية التي تعقدها الدولة المصرية مع جميع فئات المجتمع.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، اللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة ،، و رؤساء الأحياء بالمحافظة، ومديري المديريات والهيئات ولفيف من الأجهزة التنفيذية وشباب الأحزاب ،و عدد من قطاعات المجتمع المختلفة.

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