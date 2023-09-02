محافظ بورسعيد: لولا دعم الرئيس ماتم بناء ستاد المصري بنفس مكانه| فيديو

قال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بان هناك متابعة مستمرة لخطوات البناء بالتنسيق والتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ومجلس إدارة نادي المصري ومسئولي الشركة المنفذة للمشروع.

ووجه محافظ بورسعيد الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي علي موافقته علي بناء ستاد النادي المصري الجديد في مكانه الحالي والتي يأتي ضمن خطوات التنمية التي تشهدها محافظة بورسعيد في كافة القطاعات.

وأضاف محافظ بورسعيد بأن النادي المصري يشهد استقرار كبيرا نتيجة الجهود الكبيرة التي يقومون بها الاستاذ كامل أبو علي رئيس النادي المصري والتي لمسها الجميع ومعة مجلس الإدارة



جاء ذلك خلال جولة الوزير أشرف صبحي التفقدية لأعمال انشاءات النادى المصري الجديد على هامش زيارته لبورسعيد لافتتاح بطولة الشركات يرافقه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد و الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب و الرياضة بالبرلمان و النائبان عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ و الحسيني ابوقمر نائب رئيس النادى المصري.



كان الوزير اشرف صبحى ومحافظ بورسعيد اطلعا على معدلات التنفيذ في المشروع التي تجرى بصورة طيبة للغاية، كما تابعا سير العمل بالمشروع والتي تخطت حاليا المعدلات الزمنية الموضوعة من الشركة المنفذة التي تضع كل خبراتها وامكانياتها تحت تصرف المشروع والذي يجئ بناءه تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي.

واستمع الوزير ومحافظ بورسعيد من مهندسي المشروع لحجم الأعمال الجارية حيث بدأت أعمال هدمه لإعادة تطويره في أغسطس عام 2021 وتستمر لمدة 10 أشهر، بالإضافة إلى إجراءات هدم الأبنية الخاصة بنادي بورسعيد الرياضي التي استمرت 20 يوما.

من جانبه أبدى وزير الشباب والرياضة إعجابه بالأعمال القائمة حاليا لسرعة الانتهاء من المشروع قبل انتهاء الموعد الرسمي للتسليم وتوجيه الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على استجابته مطلب أبناء بورسعيد بإنشاء الاستاد الجديد على أعلى مستوى بنفس موقعه القديم.

ووجه وزير الرياضة الشكر لمحافظ بورسعيد ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب على دعمهما لملف بناء الاستاد الجديد.



ومن جانبه، أكد الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، أن العمل في بناء استاد النادي المصري يسير بمعدلات سريعة، وهناك متابعة من كافة الجهات المعنية لسير العمل اولا بأول من أجل سرعة الإنتهاء من بناء الاستاد قبل الموعد الزمني المقرر، موجها الشكر لوزير الشباب والرياضة ومحافظ بورسعيد على المتابعة الدورية و تسخير كافة الإمكانيات اللازمة لسرعة بناء الاستاد الجديد.

وبدأت أعمال الحفر الرسمي للبناء يوم 7 مارس الماضي التي اتستهدفت 48 ألف متر مربع جرى الانتهاء منها، بالإضافة إلى أعمال الخرسانة التي تقدر بـ950 مترا من المستهدف الذي يقدر بـ1200 متر، إلى جانب التشطيبات والتجهيزات النهائية للمشروع بالكامل التي ينتهي خلال 10 أشهر.

يذكر أن مشروع استاد المصرى الجديد يأتى ضمن عملية التنمية والتطوير الكبيرة التى تشهدها محافظة بورسعيد فى مختلف القطاعات على غرار جميع محافظات الجمهورية.

ويجرى إنشاء الاستاد الجديد بمواصفات عالمية ليكون مضاهيًا لأحدث الاستادات العالمية من حيث المواصفات وعوامل الأمان، وسيجرى الانتهاء منه خلال 10 أشهر، وستضم المقصورة الرئيسية 4 مدرجات بها 24 غرفة فندقية للاعبين وقاعات VIP وكبائن المعلقين وغيرها من الأقسام المختلفة.