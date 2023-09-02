عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محافظ بورسعيد: لولا دعم الرئيس ماتم بناء ستاد المصري بنفس مكانه| فيديو

محافظ بورسعيد لولا
محافظ بورسعيد لولا دعم الرئيس واصراره ماتم بناء استاد المصري

قال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بان هناك متابعة مستمرة لخطوات البناء بالتنسيق والتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ومجلس إدارة نادي المصري ومسئولي الشركة المنفذة للمشروع.

ووجه محافظ بورسعيد الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي علي موافقته علي بناء ستاد النادي المصري الجديد في مكانه الحالي والتي يأتي ضمن خطوات التنمية التي تشهدها محافظة بورسعيد في كافة القطاعات. 

وأضاف محافظ بورسعيد بأن النادي المصري يشهد استقرار كبيرا نتيجة الجهود الكبيرة التي يقومون بها الاستاذ كامل أبو علي رئيس النادي المصري والتي لمسها الجميع ومعة مجلس الإدارة


جاء ذلك خلال جولة الوزير أشرف صبحي التفقدية لأعمال انشاءات النادى المصري الجديد على هامش زيارته لبورسعيد لافتتاح بطولة الشركات يرافقه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد و الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب و الرياضة بالبرلمان و النائبان عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ و الحسيني ابوقمر نائب رئيس النادى المصري.  


كان الوزير اشرف صبحى ومحافظ بورسعيد اطلعا على معدلات التنفيذ في المشروع التي  تجرى بصورة طيبة للغاية، كما تابعا سير العمل بالمشروع والتي  تخطت حاليا المعدلات الزمنية الموضوعة من الشركة المنفذة التي تضع كل خبراتها وامكانياتها تحت تصرف المشروع والذي يجئ بناءه تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي.

واستمع الوزير ومحافظ بورسعيد من مهندسي المشروع لحجم الأعمال الجارية حيث بدأت أعمال هدمه لإعادة تطويره في أغسطس عام 2021 وتستمر لمدة 10 أشهر، بالإضافة إلى إجراءات هدم الأبنية الخاصة بنادي بورسعيد الرياضي التي استمرت 20 يوما.

من جانبه أبدى وزير الشباب والرياضة إعجابه بالأعمال القائمة حاليا لسرعة الانتهاء من المشروع قبل انتهاء الموعد الرسمي للتسليم وتوجيه الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على استجابته مطلب أبناء بورسعيد بإنشاء الاستاد الجديد على أعلى مستوى بنفس موقعه القديم.

محافظ بورسعيد يطالب خريجي الأكاديمية البحرية بتسخير كافة الخبرات والمهارات العلمية لصالح الوطن

محافظ بورسعيد يبحث مع وفد المستشفى السعودي الألماني سبل التعاون

ووجه وزير الرياضة الشكر لمحافظ بورسعيد ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب على دعمهما لملف بناء الاستاد الجديد.


ومن جانبه، أكد الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، أن العمل في بناء استاد النادي المصري يسير بمعدلات سريعة،  وهناك متابعة من كافة الجهات المعنية لسير العمل اولا بأول من أجل سرعة الإنتهاء من بناء الاستاد قبل الموعد الزمني المقرر،  موجها الشكر لوزير الشباب والرياضة ومحافظ بورسعيد على المتابعة الدورية و تسخير كافة الإمكانيات اللازمة لسرعة بناء الاستاد الجديد.

وبدأت أعمال الحفر الرسمي للبناء يوم 7 مارس الماضي التي اتستهدفت 48 ألف متر مربع جرى الانتهاء منها، بالإضافة إلى أعمال الخرسانة التي تقدر بـ950 مترا من المستهدف الذي يقدر بـ1200 متر، إلى جانب التشطيبات والتجهيزات النهائية للمشروع بالكامل التي ينتهي خلال 10 أشهر.

يذكر أن مشروع استاد المصرى الجديد يأتى ضمن عملية التنمية والتطوير الكبيرة التى تشهدها محافظة بورسعيد فى مختلف القطاعات على غرار جميع محافظات الجمهورية.

ويجرى إنشاء الاستاد الجديد بمواصفات عالمية ليكون مضاهيًا لأحدث الاستادات العالمية من حيث المواصفات وعوامل الأمان، وسيجرى الانتهاء منه خلال 10 أشهر، وستضم المقصورة الرئيسية 4 مدرجات بها 24 غرفة فندقية للاعبين وقاعات VIP وكبائن المعلقين وغيرها من الأقسام المختلفة.

بورسعيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد النادي المصري ستاد النادى المصرى محافظة بورسعيد نائب رئيس النادي المصري وزارة الشباب والرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 دولار.. شروط إقامة الأجانب فى مصر.. قرار حكومي

حادث سيارة مروع لعائلته.. أسرار جديدة عن سبب طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني

مات في ذكرى رحيل نجله| تعرف على حجم ثروة محمد الفايد.. وهذه علاقة “دودي” بالأميرة ديانا

غلق محور 26 يوليو لمدة 6 أشهر.. اعرف السبب والطرق البديلة

بعد فشل صفقة “سوزا”| الأهلي يقترب من مهاجم محلي قوي.. وإصابة إمام عاشور "صداع مزمن"

وفاة الملياردير المصري محمد الفايد عن عمر يناهز 94 سنة

مفارقة مذهلة| تفاصيل وفاة أشهر رجل أعمال مصري.. وعلاقة نجله بأميرة القلوب

بعد وفاته اليوم في لندن.. من هو رجل الأعمال المصري محمد الفايد؟

موضوعات متعلقة

محافظ بورسعيد يطالب خريجي الأكاديمية البحرية بتسخير كافة الخبرات والمهارات العلمية لصالح الوطن

محافظ بورسعيد: انتهاء الاستعدادات لاستقبال بطولة الجمهورية للشركات

الغضبان: 99.9 % من أصحاب الحصص الاستيرادية يبيعونها..وعائلة واحدة تمتلك 14 بطاقة|شاهد

لتيسير الحركة المرورية فى بورسعيد .. مقترح بإنشاء كوبرى علوي جديد بشارع عزمي | تفاصيل

محافظ بورسعيد: المواطنون يشترون رغيف العيش بـ5 قروش ويسخنونه بـ3 جنيهات| تفاصيل

وكيل تعليم بورسعيد : كل الدعم للأفكار خارج الصندوق بهدف النهوض بالمنظومة | شاهد

50 ألف وحدة سكنية خلال 5 أعوام على أرض بورسعيد| شاهد

باستثمارات 150 مليون دولار.. محافظ بورسعيد يستعرض مشروع تيدا الصين إفريقيا

ترشيحاتنا

وزير الشباب: استاد المصري فى بورسعيد ينفذ بمواصفات عالمية| فيديو

كبير مشجعي المصري لوزير الشباب: بورسعيد كلها خلف الرئيس السيسي |فيديو

إعلان هام من قائد التمرد العسكري في الجابون

تجنبيها فورا.. منتجات مزيل المكياج خطر على البشرة الحساسة

غلق إحدى بوابتي التصريف.. تطورات جديدة في التخزين الرابع لسد النهضة

عزيز مرقة: منذ سنوات وأنا أتمنى المشاركة في مهرجان القلعة للموسيقي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السرطان والخرف والنقرس الأبرز .. أمراض خطيرة تصيبك بسبب المشروبات الغازية

بفستان كروشية قطعتين.. هيفاء وهبي تبرز أنوثتها بإطلالة جذابة من اليونان

بفستان يتخطي 400 الف جنيه.. ريا أبي راشد تخطف الأنظاربمهرجان فينيسيا

بعد ظهور هيفاء وهبي تتناولها.. فوائد فاكهة الرامبوتان وسعر صادم للكيلو

فيديو

محافظ بورسعيد: لولا دعم الرئيس ماتم بناء ستاد المصري بنفس مكانه| فيديو

علا غانم وسليمان عيد يقدمان واجب العزاء فى شقيق عمرو عبد الجليل

داعية إسلامية مشهور .. وفاة شقيق الفنان عمرو عبد الجليل التؤام

بسبب قبلة .. لويس روبياليس يواجه الإيقاف المؤقت للتعرض لموقف محرج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

اﻟﻤﺰﻳﺪ