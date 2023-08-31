عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الغضبان : 99.9 % من أصحاب الحصص الاستيرادية يبيعوها وعائلة واحدة تمتلك 14 بطاقة | شاهد

محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد

طالب اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد المنتفعين بالحصص الاستيرادية بأن يتذكروا سعر بيع أو التنازل عن الحصة عام ٢٠١٤ قبل قدومه لتولى قيادة المحافظة .


وأكد محافظ بورسعيد أنه عندما تولى المسؤلية عام ٢٠١٥ فوجئ بطالب رئيس الغرفة التجارية و النواب يطالبوا خلال جلسة المجلس التنفيذي للمنطقة الحرة بضم حصة ٢٠١٥ و ٢٠١٦ حتى يتسنى لأصحابها الاستفادة من بيعها وهو ماتم الموافقة عليه .


وشدد محافظ بورسعيد على أن سعر الحصة وقتها ضم كان لايتجاوز ٢٠٠٠ جنيه وهو امر كان يخدم مصالح سماسرة الحصص الاستيرادية فقط .


وأضاف محافظ بورسعيد أنه استمر فى دراسة قانون المنطقة الحرة ٣ سنوات كى يقف على كل تفاصيله متحدى أن يكون هناك من يفهم القانون ممن يطالبون بتفعيل المنطقة الحرة.  


وضرب محافظ بورسعيد مثال أنه عندما وافق على قرار الإفراج عن الحاويات ٤٠ قدم ب ٥٠ حصة و الحاويات ٢٠ قدم ب ٢٥ حصة كان سعر الحصة الاستيرادية فى الأرض و المستفيد السمسار فقط المتحكم فى السوق وعندما الغي القرار وصدق من خلال مجلس المنطقة الحرة على أن يكون الإفراج بالوزن شهد القرار ثورة على الرغم من تجاوز سعر الحصة ١٥٠٠% وكان مشعلي الغضب ومثيرى الفتنة هم السماسرة .


وشدد محافظ بورسعيد على أن ٩٩.٩%من أصحاب الحصص يقومون ببيعها حتى التجار أصحاب الحصص الكبيرة فلم يعد هناك من يستورد فعليا من أصحاب الحصص .


وكشف محافظ بورسعيد عن أن من خلال الرقمنة و الحوكمة تبين استحواذ بعض الأسر على أكثر من حصة مشدد على أن هناك أسرة واحدة تستحوذ على ١٤ حصة استيرادية .

الاستهلاك الخاطئ للكهرباء ..محافظ بورسعيد: المواطنون يشتروا رغيف العيش ب5 قروش ويسخنوه ب3 جنيه| تفاصيل

وكيل تعليم بورسعيد : كل الدعم للأفكار خارج الصندوق بهدف النهوض بالمنظومة | شاهد


وأكد محافظ بورسعيد أنه سيظل يعمل لمصلحة صاحب الحصة وليس السمسار لافتا أن سعر الحصة ٦٥٠% هذا التوقيت من العام على الرغم من أنه طالب الجميع بعدم البيع اقل من ١٠٠٠% ولكن مازال أصحاب الحصص يسيروا خلف استغلال السماسرة .


جاء ذلك خلال مؤتمر موسع عقده اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد مع  ممثلي الاحزاب ،وعددا من قطاعات المجتمع المختلفة من ابناء المحافظة، واصحاب الكافيهات وروادها والاحزاب والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، و رؤساء الأحياء، ويأتي ذلك في إطار اللقاءات المستمرة بين محافظ بورسعيد و قطاعات المجتمع المختلفة،  والتي تأتي بالتوازي مع سلسلة من الحوارات الوطنية والشبابية التي تعقدها الدولة المصرية مع جميع فئات المجتمع، جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، اللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة ،، و رؤساء الأحياء بالمحافظة، ومديري المديريات والهيئات ولفيف من الأجهزة التنفيذية وشباب الأحزاب ،و عدد من قطاعات المجتمع المختلفة.

بورسعيد اخبار محافظة بورسعيد الحصة الاستيرادية الحصـص الاستيرادية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد رئيس الغرفة التجارية محافظ بورسعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بنته عملت حادثة وهو في الساحل .. سبب صادم عن طلاق أحمد سعد وزوجته

«10 درجات مرة واحدة جهزوا نفسكم»|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

مايوه جرىء .. أسما شريف منير تثير الجدل بصور جديدة من الساحل

بعد قليل .. الأرض تعيش حدثًا نادرًا وخطيرًا

عاجل | إعلامي: الأهلي يطيح بأمير توفيق من ملف التعاقدات

السيسي يوجه رسالة لأمريكا حول سد النهضة تكشف موقف مصر من المفاوضات

اسمه تيتوس .. أحمد الفيشاوي يعترف بابنه غير الشرعي

قرعة دوري السوبر الإفريقي| منافس الأهلي في المباراة الأولى وصدام صن داونز أو الوداد مبكرًا

موضوعات متعلقة

الاستهلاك الخاطئ للكهرباء ..محافظ بورسعيد: المواطنون يشتروا رغيف العيش ب5 قروش ويسخنوه ب3 جنيه| تفاصيل

وكيل تعليم بورسعيد : كل الدعم للأفكار خارج الصندوق بهدف النهوض بالمنظومة | شاهد

50 ألف وحدة سكنية خلال 5 أعوام على أرض بورسعيد| شاهد

باستثمارات 150 مليون دولار.. محافظ بورسعيد يستعرض مشروع تيدا الصين إفريقيا

إحباط بيع طن دقيق مهرب بالسوق السوداء جنوب بورسعيد| تفاصيل

خبأ الحلاوة الطحينية داخل ثلاجة لا تعمل وضبطها تموين بورسعيد| صور

بدون صلاحيات أو تواريخ إنتاج.. إحباط ترويج كميات من الجبس بأسواق بورسعيد

الزعانف بتتصدر واللحم بيتعمل أكلات.. تفاصيل ظهور القرش بأسواق أسماك بورسعيد| شاهد

ترشيحاتنا

بعد انخفاض أسعار الدواجن.. موعد تراجع سعر البيض

التضخم يقفز باليورو إلى مستويات هائلة

انتبه.. تناول حبة موز يحميك من مرض شائع

يحضر أكثر من ميت ونصلي عليهم جميعًا مرة واحدة.. هل يتعدد الثواب

أسعار الذهب اليوم الخميس.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم

«10 درجات مرة واحدة جهزوا نفسكم»|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقطع فيديو يثير الجدل يوثق لحظات وفاة أحد ضحايا حادث الفاشينستا

لن تصدق .. تناول هذه الفاكهة يوميا يحميك من الزهايمر

بـ بالبرنص الأبيض .. غادة عبد الرازق تخضع لجلسة تصوير في غرفتها

ملابس البحر.. ياسمين عبد العزيز تستعرض جمالها على الشاطئ

فيديو

مقطع فيديو للعلاج بالحجامة في الصين يثير الجدل

الغضبان : 99.9 % من أصحاب الحصص الاستيرادية يبيعوها وعائلة واحدة تمتلك 14 بطاقة | شاهد

وكيل تعليم بورسعيد : كل الدعم للأفكار خارج الصندوق بهدف النهوض بالمنظومة | شاهد

لن تصدق ماذا حدث .. مقطع فيديو لثور هائج ينقض على فتاة أثناء انشغالها بهاتفها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ