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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد يبحث مع وفد المستشفى السعودي الألماني سبل التعاون

اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

التقي اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وفدا من مستشفى السعودي الألماني الصحية، لبحث سبل التعاون.


وأكد الغضبان أن المستشفى السعودي الألماني كيان كبير قائم على أداء متميز واحترافية عالية والعمل علي تطوير الخدمات الصحية.

كما توجه بالشكر للدكتور مصطفى شعبان رئيس فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية لإقليم محافظات القناة وكافة العاملين في منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد على جهودهم المضنية في تقديم الرعاية الطبية للمواطنين على أعلى مستوى.

وأشار محافظ بورسعيد، إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد وفرت لكافة المواطنين الرعاية الصحية الكاملة، وحققت تقدما غير مسبوق في مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطن من خلال تطوير المؤسسات الطبية مستشفيات ووحدات صحية، وتدريب الكوادر البشرية على أعلى مستوى، والاستعانة بأحدث النظم والإمكانات الطبية، وتبادل الخبرات مع عدد من الدول الأجنبية لتطوير وتأهيل الأطقم الطبية. 


وخلال اللقاء، تم عرض فيلم تسجيلي يبرز إنجازات الدولة المصرية على أرض بورسعيد، وأوضح المحافظ أن القيادة السياسية بجميع أجهزتها الحكومية تهتم بالمواطن أولا، ولا أحد يعمل منفردا و نعمل جميعا لتقديم خدمة مميزة للمواطن وأن هناك جهودا متواصلة لتحقيق أهداف منظومة التأمين الصحي الشامل. 


ومن جانبهم، وجه أعضاء الوفد الشكر لمحافظ بورسعيد على حسن الاستقبال، مشيدين بالطفرة الطبية التي شهدها القطاع الطبي بمحافظة بورسعيد، وأكدوا أن بورسعيد شهدت تنمية غير مسبوقة في مختلف القطاعات وأصبحت مدينة نموذجية تحقق أهداف التنمية المستدامة. 

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