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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محافظ بورسعيد: انتهاء الاستعدادات لاستقبال بطولة الجمهورية للشركات

بورسعيد استعدت لانطلاق
بورسعيد استعدت لانطلاق بطولة الشركات مساء اليوم | تفاصيل

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،  اليوم الجمعة،  أن محافظة بورسعيد أتمت كافة الاستعدادات اللازمة لإستقبال بطولة الجمهورية للشركات فى نسختها رقم 56 والتى تقام تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والتى تبدأ فاعليتها مساء اليوم بالمدينة الرياضية ببورسعيد،  بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن البطولة تشمل مسابقات متنوعة تصل لـ 137 مسابقة ويشارك فيها 21 ألف من 315 شركة مختلفة من مختلف محافظات الجمهورية ، ووجه المحافظ الشكر لجميع الأجهزة التنفيذية لما تبذله من جهد لإنجاح البطولة وتقديم كافة التسهيلات من دعم لوجستى وتجهيزات لكافة أماكن الألعاب والإقامة .

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وأكد محافظ بورسعيد أن البطولة تحظي بأهمية كبيرة نظرًا لتقديمها خدمات للقطاع العمالي وتشمل المنافسات في هذه البطولة مجموعة متنوعة من الألعاب والفعاليات الرياضية والثقافية والفنية ، وتعكس إلتزام الشركات بتعزيز النشاط الرياضي وتشجيع الموظفين على ممارسة الرياضة وإعتبارها جزءًا أساسيًا من حياتهم المهنية والشخصية .

ومن المقرر أن يتضمن حفل الإفتتاح طابور العرض وحملة الأعلام للفرق والمحافظات المشاركة والحفل الفنى الفلكلورى الذى يقام فى هذه المناسبة وسوف يعلن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إفتتاح البطولة والتى تستمر لمدة شهر كامل حيث أطلق الوزير شعلة البطولة من مدينة مصر الأولمبية بالعاصمة الإدارية والتى تقام تحت شعار "اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد"، وينظمها الإتحاد الرياضي العام للشركات برئاسة المهندس حسن كامل بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

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