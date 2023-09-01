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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد يطالب خريجي الأكاديمية البحرية بتسخير كافة الخبرات والمهارات العلمية لصالح الوطن

محافظ بورسعيد.. الأكاديمية
محافظ بورسعيد.. الأكاديمية البحرية تلعب دور أساسي بالخبرات ا

شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ببورسعيد، حفل تخرج طلاب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ببورسعيد ، دفعة 128 خريج من طلاب كلية الهندسة وكلية اللوجستيات ومعهد الدراسات  وبحضور الدكتور أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد  والدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب و عادل اللمعي عضو مجلس الشيوخ و اللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد وعدد من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية وأولياء أمور الطلاب.

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 وسلم محافظ بورسعيد ورئيس الأكاديمية البحرية، الطلاب من خريجي كليات الهندسة واللوجستيات والمعهد التقني شهادات التخرج، وسط أجواء احتفالية بين الطلاب والحضور.

وأكد محافظ بورسعيد فخره واعتزازه بتواجد فرع للأكاديمية ببورسعيد، وقال: "ذلك الصرح العملاق داخل المحافظة الذي يعتبر فخر لنا جميعا"، مشيدا بدور الأكاديمية في تأهيل الشباب وعقد الدورات والتدريبات العملية لهم في مجال اللوجستيات حيث تم تدريب عدد من الشباب على الأعمال الخاصة باللوجستيات والنقل البحري والأرصفة البحرية.

محافظ بورسعيد.. الأكاديمية البحرية تلعب دور أساسي بالخبرات المتوفرة لديها في تنم

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وأضاف بأن دور هذا الصرح الكبير يزداد أهمية خاصة مع المشروعات التي تجري بمنطقة شرق بورسعيد وأعمال التطوير بالموانئ، وقدم محافظ بورسعيد الشكر إلى أولياء الأمور على جهدهم مع أبنائهم لتحقيق النجاح والتفوق ، وطالب المحافظ أبنائه الطلاب بتسخير كافة الخبرات والمهارات العلمية التي حصلوا عليها أثناء دراستهم بالأكاديمية لصالح الوطن. 

محافظ بورسعيد.. الأكاديمية البحرية تلعب دور أساسي بالخبرات المتوفرة لديها في تنم

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و تمنى محافظ بورسعيد للطلاب والطالبات،  استمرار النجاح والتميز. 

 وأشاد محافظ بورسعيد بالفكر العالي والمستوى المرتفع للطلبة، والتي تجسد في مشروعات التخرج المقدمة منهم. 

وأكد محافظ بورسعيد  أن الأكاديمية تلعب دور أساسي بالخبرات المتوفرة لديها في تنمية المحافظة بمختلف المجالات .

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