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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

الحسيني أبوقمر: إرادة الدولة تتجسد فى بناء استاد المصري بموقعه الحالى| فيديو

نائب رئيس المصري
نائب رئيس المصري ..القاصي و الدانى على أرض بورسعيد يحمل الحب

قال النائب الحسيني ابوقمر نائب رئيس النادى المصري أن عظمة ارادة الدولة المصرية تجسدت فى بناء الاستاد الجديد على أرض بورسعيد.
وأضاف نائب رئيس المصري موجها حديثه للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة خلال تفقده أعمال الاستاد الإنشائية أن القاصي و الدانى على أرض بورسعيد يحمل الحب و الدعم للرئيس عبد الفتاح السيسي ليقينهم بحب الرئيس لبورسعيد.  

وأكد نائب رئيس المصري ان اتخاذ الرئيس قرار إنشاء النادى المصري بموقعه الحالى هو أكبر دلاله على حب الرئيس وتقديره لاهالى بورسعيد ومكانتهم الكبيرة فى قلب الرئيس.  

ووجه نائب رئيس المصري شكره للوزير أشرف صبحى لتذليله الكثير من العقبات وتقريب وجهات النظر بين رؤية الأستاذ كامل أبو على رئيس النادى فى الشكل و استيعاب المدرجات للجماهير وبين شركة وادى النيل التى لا تتوانى فى إنجاز الأعمال بشكل يفوق المعدلات مت أجل الانتهاء قبل الجداول الزمنية المحددة لافتتاح الاستاد .

كما وجه نائب رئيس المصري كل الشكر لدعم النادى الأول و التاريخي اللواء عادل الغضبان والذي يعتبره اعضاء الجمعية العمومية للنادى و الجماهير المشجع الأول قبل أن يكون التنفيذي الأول.  


جاء ذلك خلال جولة الوزير أشرف صبحي التفقدية لأعمال انشاءات النادى المصري الجديد على هامش زيارته لبورسعيد لافتتاح بطولة الشركات يرافقه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد و الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب و الرياضة بالبرلمان و النائبان عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ و الحسيني ابوقمر نائب رئيس النادى المصري.  

كان الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ابدى إعجابه بالأعمال القائمة حاليا باستاد النادى المصري خلال زيارته لبورسعيد لسرعة الانتهاء من المشروع قبل انتهاء الموعد الرسمي للتسليم وتوجيه الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على استجابته مطلب أبناء بورسعيد بإنشاء الاستاد الجديد على أعلى مستوى بنفس موقعه القديم.

ووجه وزير الرياضة الشكر لمحافظ بورسعيد ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب على دعمهما لملف بناء الاستاد الجديد.

واكد وزير الشباب أن مشروع استاد المصرى الجديد يأتى ضمن عملية التنمية والتطوير الكبيرة التى تشهدها محافظة بورسعيد فى مختلف القطاعات على غرار جميع محافظات الجمهورية تحت قيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وشدد وزير الشباب ان إنشاء الاستاد الجديد للنادى المصري فى بورسعيد يأتي بمواصفات عالمية ليكون مضاهيًا لأحدث الاستادات العالمية من حيث المواصفات وعوامل الأمان، وسيجرى الانتهاء منه خلال قرابة 10 أشهر، وستضم المقصورة الرئيسية 4 مدرجات بها 24 غرفة فندقية للاعبين وقاعات VIP وكبائن المعلقين وغيرها من الأقسام المختلفة.


كان الوزير اشرف صبحى ومحافظ بورسعيد اضطلعا على معدلات التنفيذ في المشروع التي  تجرى بصورة طيبة للغاية، كما تابعا سير العمل بالمشروع والتي  تخطت حاليا المعدلات الزمنية الموضوعة من الشركة المنفذة التي تضع كل خبراتها وامكانياتها تحت تصرف المشروع والذي يجئ بناءه تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي.

واستمع الوزير ومحافظ بورسعيد من مهندسي المشروع لحجم الأعمال الجارية حيث بدأت أعمال هدمه لإعادة تطويره في أغسطس عام 2021 وتستمر لمدة 10 أشهر، بالإضافة إلى إجراءات هدم الأبنية الخاصة بنادي بورسعيد الرياضي التي استمرت 20 يوما.

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وبدأت أعمال الحفر الرسمي للبناء يوم 7 مارس الماضي التي اتستهدفت 48 ألف متر مربع جرى الانتهاء منها، بالإضافة إلى أعمال الخرسانة التي تقدر بـ950 مترا من المستهدف الذي يقدر بـ1200 متر، إلى جانب التشطيبات والتجهيزات النهائية للمشروع بالكامل التي ينتهي خلال 10 أشهر.

 

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