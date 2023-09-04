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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد يبحث سبل التعاون مع رئيس هيئة قضايا الدولة | تفاصيل

محافظ بورسعيد يستقبل
محافظ بورسعيد يستقبل رئيس هيئة قضايا الدولة | تفاصيل

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،  اليوم ، المستشار محمود موسى رئيس فرع ثان هيئة قضايا الدولة بمحافظة بورسعيد ، وذلك بالديوان العام لبحث عدد من الموضوعات وسبل التعاون . 

 

شهد اللقاء حضور المستشار محمد موسى مستشار بهيئة قضايا الدولة ببورسعيد.

 

وأشاد محافظ بورسعيد بدور رجال القضاء المصرى فى تفعيل القوانين والتعاون بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وهيئة قضايا الدولة. 

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و أشاد محافظ بورسعيد بالتعاون بين هيئة قضايا الدولة والمحافظة في عدد من الملفات المهمة والموضوعات الحيوية في المجالات التي تكون الهيئة طرفًا مختصًا بالبت فيها، وسرعة إنجازها والدفع بالجهود التنفيذية والتنموية. 

واكد محافظ بورسعيد بأن هيئة قضايا الدولة تعد  الذراع القانوني للمحافظة في الدفاع عن حقوق الدولة.

ومن جانبه، تقدم المستشار محمود موسى رئيس فرع ثان هيئة قضايا الدولة  بالشكر لمحافظ بورسعيد على حسن الاستقبال  ، مؤكدًا أن بورسعيد شهدت إنجازًا غير مسبوقًا تحت قيادة اللواء عادل الغضبان، وأن هناك تعاون مستمر ومثمر بين الأجهزة التنفيذية ورجال الهيئة، متمنيًا مزيد من الإنجازات والتطور لمحافظة بورسعيد.

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