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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

عميد كلية علوم بورسعيد يفتتح مشروع نموذج الفاو بالجامعة | صور

تفاصيل افتتاح مشروع
تفاصيل افتتاح مشروع نموذج الفاو بجامعة بورسعيد

افتتح الدكتور فريد ابراهيم الدسوقى عميد كلية العلوم بجامعة بورسعيد صباح اليوم الاثنين مشروع نموذج الفاو بجامعة بورسعيد التابع لمنظمة الاغذية والزراعة فى مصر وذلك بقاعة المؤتمرات بالكلية.

شهد الافتتاح وكلاء الكلية ورؤساء الاقسام المعنيين ومشرف مشروع الفاو بجامعة بورسعيد.

ونقل عميد كلية علوم بورسعيد خلال كلمته فى افتتاح المشروع ترحيب الدكتور ايمن محمد ابراهيم رئيس جامعة بورسعيد بضيوف الجامعة راوية الدابى مسئول العلاقات العامة بمنظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة ( الفاو ) فى مصر ومحمد موسى المسئول الاعلامى بالمنظمة.

كما رحب بالحاضرين، مؤكداً ان استضافة كلية العلوم لمثل هذه الاحداث المهمة مثل مشروع الفاو بالجامعة شىء مشرف وعظيم لكلية العلوم .

وأشار عميد كلية علوم بورسعيد الى ضرورة الاستفادة من هذه اللقاءات المهمة وخاصة للطلبة والطالبات بكلية العلوم وغيرها من كليات الجامعة .

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من جانبه اكد وكيل كلية علوم بورسعيد لشئون خدمة المجتمع ان قطاع شئون البيئة بالكلية يمثل نافذة تطل من خلالها على كل ما يخدم المجتمع والبيئة فى المنطقة المحيطة متمنيا التوفيق للمشروع .

تفاصيل افتتاح مشروع نموذج الفاو بجامعة بورسعيد

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نظم اللقاء الدكتور احمد عبد العال الاستاذ المساعد بقسم علوم البيئة والمشرف على مشروع نموذج الفاو بكلية علوم بورسعيد والجامعة والطالبة ميرنا عبد الباسط رئيس النموذج بالكلية و تحت اشراف قطاع شئون البيئة بالكلية بالتعاون مع قسم العلاقات العامة والاعلام .

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