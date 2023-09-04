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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عطور ومزيلات العرق والمخمرية منتهية الصلاحية بقبضة تموين بورسعيد | تفاصيل

عطور ومزيلات العرق
عطور ومزيلات العرق والمخمرية منتهية الصلاحية بقبضة تموين بور

تمكنت حملة مشتركة لرقابة تموين بورفؤاد و مباحث تموين بورسعيد من ضبط كميات كبيرة من العطور ومزيلات العرق والمخمرية منتهية الصلاحية بأحد المحال التجارية فى المدينة .


كانت مديرية تموين بورسعيد شنت حملة بناء على تعليمات  الدكتور على المصيلحى وزير التموين واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بمدينة بورفؤاد لضبط الاسواق فى المحال التجارية والمخابز والمستودعات 
 

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ونجحت الحملة التى استهدفت أحد المحال التجارية الكبرى الخاصة بمستحضرات التجميل والعطور والإكسسوارات  بدائرة الحى فى ضبط  عطور وإسبريهات رجالى ومزيلات العرق ومخمريه وكريمات وغيرها  بعضها منتهى الصلاحية والأخر لم يدون عليه تواريخ صلاحية من الأساس ما يشكل خطراً على مستخدميها بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين مخالفا للقانون 281 لسنة 1994 الخاص بقمع الغش والتدليس

تم التحفظ على الكميات المضبوطة وتحرر محاضر بالواقعة والعرض على نيابة بورسعيد العامة لمباشرة التحقيقات .

 

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