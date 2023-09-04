عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تموين بورسعيد تحرز لوليتا أطفال بدون تواريخ صلاحية

لولينا
لولينا

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية فى بورسعيد بناء على توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد حملة بناء على تعليمات محمد عوض وكيل وزارة التموين فى بورسعيد لمراقبة الأسواق والسلع الغذائية المقدمة للمواطنين والكشف عن ما اذا كانت صالحة للإستهلاك من عدمه.

كانت معلومات وردت إلى وكيل وزارة مديرية التموين والتجارة الداخلية فى بورسعيد تفيد بوجود كميات من " اللوليتا " بدون أى بيانات دالة على مصدرها وعلى الفور امر بنزول حملة بإشراف محمد حلمى وكيل مديرية التموين بالمحافظة و بقيادة محمد إبراهيم مدير إدارة الرقابة التجارية.
 

غيروا أسلوبكم .. توجيه مهم من تعليم بورسعيد قبل بدء الدراسة

انطلاق اللقاء المجتمعي التعريفي بمبادرة «الألف يوم الذهبية» فى بورسعيد


وأكدت تحريات موظفى رقابة بورسعيد التجارية صحة المعلومات بقيام أحد التجار بحوزته كميات كبيرة من اللوليتا.

وتمكنت الحملة من ضبط كمية تقدر ب 550 قطعة لوليتا بدون تدوين أى تواريخ للصلاحية إنتاجاً أو إنتهاءاً ما يضر بصحه أطفالنا الصغار مخالفاً للقانون 281 لسنة 1994 والقرار 107 لسنة 1994 .

تم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر محضر بالواقعة وجارى العرض على نيابة بورسعيد العامة لمباشرة التحقيقات .

 

بورسعيد أخبار تموين بورسعيد التموين والتجارة الداخلية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد محافظ بورسعيد مديرية التموين والتجارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظهور نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 وبيان عاجل بعد قليل

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس جميع المحافظات

400 جنيه|الذهب يقفز من جديد وهذا سعر عيار 21 الآن بمحلات الصاغة

400 قرش| زلزال يضرب الدولار في السوق السوداء.. ماذا حدث بعد قرار الحكومة والبريكس؟

الآن .. رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 | نسبة النجاح 89.04% والتظلمات غدا

وقع بالفعل |شوبير يعلن مفاجأة بشأن المهاجم المغربي الجديد للأهلي

قرار مفاجئ من محمد صلاح بشأن الانتقال لـ اتحاد جدة السعودي

موضوعات متعلقة

غيروا أسلوبكم .. توجيه مهم من تعليم بورسعيد قبل بدء الدراسة

انطلاق اللقاء المجتمعي التعريفي بمبادرة «الألف يوم الذهبية» فى بورسعيد

محافظ بورسعيد يتفقد القافلة الطبية الثانية بمركز شباب الزهور

رئيس شباب النواب: خطوات جادة لإقامة مباريات المصري على ملعب هيئة قناة السويس

امتنعوا عن بيع السجائر فحرر لهم تموين بورسعيد محاضر احتكار| تفاصيل

الحسيني أبوقمر: إرادة الدولة تتجسد فى بناء استاد المصري بموقعه الحالى| فيديو

وزير الشباب: استاد المصري فى بورسعيد ينفذ بمواصفات عالمية| فيديو

كبير مشجعي المصري لوزير الشباب: بورسعيد كلها خلف الرئيس السيسي |فيديو

ترشيحاتنا

ضربة معلم.. العاصمة الإدارية تحتضن أكبر بنك في أفريقيا | تفاصيل

إذا وقعت عملية اغتيال بلبنان.. حزب الله يهدد باطلاق الصواريخ على إسرائيل

توك شو: قرار مفاجئ من محمد صلاح بشأن الانتقال لـ اتحاد جدة.. والأرصاد تفجر مفاجأة بشأن الأحوال الجوية

انخفاض أسعار الذهب الآن في مصر

تحذير عاجل للمواطنين.. لا تتناولوا هذا النوع من الأسماك .. ما القصة؟

استولوا على ملايين الجنيهات.. قرار مهم من المحكمة بشأن 6صينيين في الهوج بول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برفقة زوجها.. حنان مطاوع تخطف الأنظار بصورة جديدة| شاهد

قوات شرق القناة تنظم إحتفالية تسليم العقود المؤمنة للمنتفعين بالأراضى الزراعية من أبناء سيناء ومحافظات القناة

في عيد ميلادها.. إطلالات أثارت الجدل لـ منة فضالي | شاهد

فستان لافت .. رانيا يوسف تثير الجدل بظهور مثير | شاهد

فيديو

ممثلة شهيرة تعتنق الإسلام وتنهار بالبكاء أمام الكعبة.. ما القصة؟ | فيديوجراف

نسبة النجاح 89٪.. اعتماد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة

قوات شرق القناة تنظم إحتفالية تسليم العقود المؤمنة للمنتفعين بالأراضى الزراعية من أبناء سيناء ومحافظات القناة

بيع 30 ٪ من أسهم الشرقية للدخان.. هل تتراجع أسعار السجائر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

اﻟﻤﺰﻳﺪ