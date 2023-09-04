تموين بورسعيد تحرز لوليتا أطفال بدون تواريخ صلاحية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية فى بورسعيد بناء على توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد حملة بناء على تعليمات محمد عوض وكيل وزارة التموين فى بورسعيد لمراقبة الأسواق والسلع الغذائية المقدمة للمواطنين والكشف عن ما اذا كانت صالحة للإستهلاك من عدمه.

كانت معلومات وردت إلى وكيل وزارة مديرية التموين والتجارة الداخلية فى بورسعيد تفيد بوجود كميات من " اللوليتا " بدون أى بيانات دالة على مصدرها وعلى الفور امر بنزول حملة بإشراف محمد حلمى وكيل مديرية التموين بالمحافظة و بقيادة محمد إبراهيم مدير إدارة الرقابة التجارية.





وأكدت تحريات موظفى رقابة بورسعيد التجارية صحة المعلومات بقيام أحد التجار بحوزته كميات كبيرة من اللوليتا.

وتمكنت الحملة من ضبط كمية تقدر ب 550 قطعة لوليتا بدون تدوين أى تواريخ للصلاحية إنتاجاً أو إنتهاءاً ما يضر بصحه أطفالنا الصغار مخالفاً للقانون 281 لسنة 1994 والقرار 107 لسنة 1994 .

تم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر محضر بالواقعة وجارى العرض على نيابة بورسعيد العامة لمباشرة التحقيقات .