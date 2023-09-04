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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

غيروا أسلوبكم .. توجيه مهم من تعليم بورسعيد قبل بدء الدراسة

وكيل تعليم بورسعيد
وكيل تعليم بورسعيد تؤكد أن المعلم يشكل سلوك الطلاب لإعدادهم

عقدت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد صباح اليوم، لقاء استهدف فريق عمل مدرسة الشهيد محمد صبري عبد العال الأساسية من المعلمين بكل تخصصاتهم والإداريين والعمال بمقر المدرسة.

جاء ذلك برفقة محمود بدوي مدير عام التعليم العام والعجمي فرح مدير عام إدارة جنوب التعليمية وبحضور دعاء عبد القادر مدير المدرسة وطاقم العمل المعاون لها.

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وخلال لقاءها مع معلمي المدرسة وجهت وكيل تعليم بورسعيد بالعمل على ترغيب الطلاب في الحضور إلى المدرسة تربويا وعلميا والتعامل معهم بأسلوب يدخل عليهم البهجة والسرور وعدم تصدير الطاقات السلبية لهم.

وأكدت وكيل أول وزارة  التعليم فى بورسعيد على أن المدرسة أحق ببذل الجهد والتفاني والإخلاص في العمل كونها المكان الشرعي لتلقى العلم. 

وكيل تعليم بورسعيد تؤكد أن المعلم يشكل سلوك الطلاب لإعدادهم لتحمل المسئولية

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ولفتت وكيل تعليم بورسعيد إلى أن المعلم يشكل سلوك الطلاب لإعدادهم لتحمل المسئولية والنجاح في الحياة، متمنية للجميع عام دراسي موفق.

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