غيروا أسلوبكم .. توجيه مهم من تعليم بورسعيد قبل بدء الدراسة

عقدت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد صباح اليوم، لقاء استهدف فريق عمل مدرسة الشهيد محمد صبري عبد العال الأساسية من المعلمين بكل تخصصاتهم والإداريين والعمال بمقر المدرسة.

جاء ذلك برفقة محمود بدوي مدير عام التعليم العام والعجمي فرح مدير عام إدارة جنوب التعليمية وبحضور دعاء عبد القادر مدير المدرسة وطاقم العمل المعاون لها.

وخلال لقاءها مع معلمي المدرسة وجهت وكيل تعليم بورسعيد بالعمل على ترغيب الطلاب في الحضور إلى المدرسة تربويا وعلميا والتعامل معهم بأسلوب يدخل عليهم البهجة والسرور وعدم تصدير الطاقات السلبية لهم.

وأكدت وكيل أول وزارة التعليم فى بورسعيد على أن المدرسة أحق ببذل الجهد والتفاني والإخلاص في العمل كونها المكان الشرعي لتلقى العلم.

وكيل تعليم بورسعيد تؤكد أن المعلم يشكل سلوك الطلاب لإعدادهم لتحمل المسئولية IMG-20230904-WA0000 IMG-20230904-WA0001 IMG-20230904-WA0004 IMG-20230904-WA0005 IMG-20230904-WA0002 IMG-20230904-WA0003

ولفتت وكيل تعليم بورسعيد إلى أن المعلم يشكل سلوك الطلاب لإعدادهم لتحمل المسئولية والنجاح في الحياة، متمنية للجميع عام دراسي موفق.