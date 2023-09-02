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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد يتفقد القافلة الطبية الثانية بمركز شباب الزهور

محافظ بورسعيد ..
محافظ بورسعيد .. الدولة تسعى بكل جهدها لخدمة اهالينا خاصة فى

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، القافلة الطبية الثانية التي نظمتها مؤسسة مشكاة نور للعلم والتنوير الثقافية، اليوم، في مركز شباب الزهور، بحي الزهور، والتي يتم تنظيمها بالتعاون مع هيئة الرعاية الصحية ومديرية الشئون الصحية، تحت رعاية محافظة بورسعيد.

وكان فى استقبال محافظ بورسعيد الدكتورة نور الهدى الجمال رئيس مجلس أمناء المؤسسة ،والدكتور مصطفي شعبان المشرف علي اقليم القناة بهيئة الرعاية الصحية و فوزي الوالي رئيس حي الزهور حيث تم تفقد العيادات التى اشتملتها القافلة، وضمت تخصصات: “القلب والباطني والنساء والتوليد والرمد والأطفال والجلدية والعظام والانف والاذن والحنجرة”.

كما شملت القافلة سيارات المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة لقياس الضغط والسكر والطول والوزن، والكشف المبكر عن سرطان الثدي للسيدات، بالإضافة إلى أقسام خدمة العملاء؛ لتلقي شكاوى التأمين الصحي، وذلك بحضور الدكتور مصطفى شعبان مدير هيئة الرعاية الصحية .

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وشرحت الجمال لمحافظ بورسعيد معدلات الإقبال على الحملة من أهالى حى الزهور والمناطق المجاورة من رقيقي الحال، واهتمامها بالكشف على الأطفال، وعمل ملف لكل طفل بحالته الصحية لإمكانية متابعته مستقبلا، بالإضافة إلى كبار السن .
 

محافظ بورسعيد .. الدولة تسعى بكل جهدها لخدمة اهالينا خاصة فى المناطق الاشد احتيا

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وطلبت الدكتورة نور من محافظ بورسعيد، توفير الأدوية، واجراء العمليات لغير القادرين، خاصة من المتعطل تأمينهم الصحي؛ لتأخر سداد المستحقات المالية عليهم .

وعلى الفور، طلب اللواء عادل الغضبان، من الدكتور مصطفى شعبان، ملفا كاملا بكل تفاصيل الحملات، مرفق به الأدوية المطلوبة، والعمليات المنتظر إجراؤها؛ للتدخل فورا لتوفيرها، وهو ما لاقى استجابة لدى رئيس الرعاية الصحية، الذى وعدته الدكتورة نور الهدي الجمال، بإمداده بكل أسماء المرضى والأدوية والعمليات، والمتعطل لديهم التأمين الصحى الشامل .

محافظ بورسعيد .. الدولة تسعى بكل جهدها لخدمة اهالينا خاصة فى المناطق الاشد احتيا

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وخلال لقائه مع المواطنين، أكد اللواء عادل الغضبان ان الدولة تسعى بكل جهدها لخدمة اهالينا خاصة فى المناطق الاشد احتياجا، مؤكدا على الدور الفعال الذى تلعبة مؤسسة مشكاة نور فى خدمتهم بالتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة بعد البحوث الاجتماعية التى تجريها لوصول الخدمات لمستحقيها. 

ووعد محافظ بورسعيد، باستمرار سداد متأخرات التأمين الصحي الشامل على المواطنين، بالتعاون مع المؤسسة، خلال الفترة القادمة، وهو ما لاقى ارتياحا كبيرا لدى المواطنين.

يذكر أن قافلة مركز شباب الزهور التى نظمتها المؤسسة، بالتعاون مع هيئة التأمين الصحي، ومديرية الشئون الصحية، تحت رعاية المحافظة، هي الثانية، بعد القافلة الأولى التي أقيمت في مركز شباب القابوطي.

ومن المقرر أن تنظم المؤسسة، قافلة ثالثة، الأسبوع المقبل في مركز شباب أم خلف، جنوب بورسعيد، يومي الجمعة والسبت المقبلين.

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