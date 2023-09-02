رئيس شباب النواب: خطوات جادة لإقامة مباريات المصري على ملعب هيئة قناة السويس

قال الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ونائب بورسعيد أنه تم الاتفاق علي خطوات جادة مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ضمن محاولات جادة لإقامة مباريات النادي المصري على ملعب استاد هيئة قناة السويس، بمحافظة الإسماعيلية.

وأضاف رئيس شباب النواب انه تم عقد اجتماع مغلق على هامش افتتاح بطولة الشركات بين الوزير ومحافظ بورسعيد، والحسيني أبو قمر، نائب رئيس مجلس إدارة النادي المصري، لمناقشة لعب الفريق الأول لكرة القدم مبارياته على ملعب استاد هيئة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية، وسيكون هناك تواصل مع الجهات الأمنية والعرض على وزير الداخلية.

ووجه الدكتور محمود حسين، الشكر لوزير الشباب والرياضة ومحافظ بورسعيد على مجهوداتهم في تنفيذ هذا المشروع وتحقيق الحلم لأهالي محافظة بورسعيد، مؤكداً علي أن تكلفة الاستاد تقترب من المليار وال 50 مليون.



وأشار رئيس شباب النواب إلى أنه حصل على الموافقة بأول دفعة التي وصلت إلى 300 مليون جنيه، ومحافظة بورسعيد سددت دفعتين كل واحدة بقيمة 50 مليون جنيه، وهذا من أجل استمرار المشروع وتحقيق في الخطة الزمنية الموضوعة.