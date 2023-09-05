محافظ بورسعيد يصدر تعليمات مشددة بمتابعة انضباط العملية التعليمية| تفاصيل

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اجتماعا موسعا، لمتابعة استعدادات المحافظة لاستقبال العام الدراسي الجديد، 2023/2024.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد واللواء عاطف وجدي السكرتير العام والأستاذ عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد و دكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، ومدير الجهاز التنفيذي ورؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد و مديرية (التربية والتعليم - الإسكان – الطرق – الصحة ) – التأمين الصحى الشامل- القيادات التعليمية ( المراحل والإدارات التعليمية – موجهي عموم المواد _هيئة الرعاية الصحية) و عدد من الجهات الأمنية والتنفيذية المختصة بالمحافظة.

وفي بداية اللقاء ، أشار اللواء عادل الغضبان أن محافظة بورسعيد تستعد للعام الدراسى الجديد 2023/2024 بتوفير كافة الامكانات والسبل للطلبة والطالبات وأعضاء هيئة التدريس من تأهيل وتطوير المنشآت وتقديم التدريبات العملية، وكذلك الاهتمام بالبيئة المحيطة كزيادة المساحات الخضراء، والتعاون مع الأحياء لرفع مستوى النظافة داخل وخارج المدارس، في ظل التطور الذي تشهده محافظة بورسعيد، ورقمنة كل المصالح الحكومية ومن بينها المدارس ومكتباتها، تطورت أيضاً المباني حتى تتلاءم مع تحصيل الطالب لأكبر قدر ممكن من المعلومات في جو محيط مناسب لذلك، بالتزامن مع توفير معلمين مؤهلين لدعم الطالب وثقل خبراته واكتشاف مواهبه وتدعيمها.

محافظ بورسعيد يؤكد على أهمية التواصل الفعال بين المعلمين والطلاب IMG-20230905-WA0010 IMG-20230905-WA0011 IMG-20230905-WA0003 IMG-20230905-WA0012 IMG-20230905-WA0005 IMG-20230905-WA0009 IMG-20230905-WA0008 IMG-20230905-WA0006 IMG-20230905-WA0007 IMG-20230905-WA0004

حيث أكد اللواء عادل الغضبان أن محافظة بورسعيد حققت معدلات تطوير كبيرة في مجال التعليم خلال الفترة الماضية، وأشاد المحافظ بجهود العاملين في قطاع التعليم ببورسعيد وتعاونهم مع الأجهزة التنفيذية لتحقيق أفضل مناخ تعليمي للطلاب

واستعرض محافظ بورسعيد مستجدات العمل بشأن جاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد، مؤكدا على أهمية استمرار أعمال التطوير التي تشهدها عدد من المدارس حاليا و تكثيف العمل للتأكد من جاهزية المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد.

وشدد محافظ بورسعيد على كافة القيادات التعليمية بالمحافظة، ومديري المدارس بالاهتمام بمستوى انضباط العملية التعليمية في المقام الأول، والتزام الطلاب بالحضور في المدارس ، لافتا إلى أنه سيتم عقد لقاءات متواصلة مع القيادات التعليمية في كافة مراحل التعليم، وذلك للتأكيد على أهمية انتظام العملية التعليمية خلال العام الدراسي القادم، مؤكدا أنه تم النهوض بالعملية التعليمية لتحقيق أفضل مناخ دراسي للطلاب في المدارس يسهم في إثراء العملية التعليمية.

وأكد على ضرورة تكثيف ومواصلة الحملات على سناتر الدروس الخصوصية، منوها لاهمية أن يتعاون أولياء الأمور مع الدولة من أجل إنقاذ أبنائهم من مخاطر سناتر بيع العلم، وطالب كذلك مسئولي التعليم بفرض تواجد المعلمين خلال اليوم الدراسي.

ووجه محافظ بورسعيد رسالة لأولياء الأمور والطلاب بضرورة الوعي بالمرحلة الراهنة وجهود الدولة في تطوير العملية التعليمية، ودعم جهود الأجهزة التنفيذية في القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية، وتشجيع الطلاب على الاعتماد على الذات، لتحقيق مستوى تعليمي أفضل لأبنائنا قادة المستقبل كما وجه محافظ بورسعيد مسئولي التعليم بتشكيل لجان من إدارة الحوكمة للمرور على المدارس والتأكد من جاهزيتها.