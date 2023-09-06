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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل تعليم بورسعيد تشدد على المتابعات اليومية على جميع مدارس المحافظة|تفاصيل

وكيل تعليم بورسعيد
وكيل تعليم بورسعيد تشدد على سرعة الانتهاء من جميع الإجراءات

وجهت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التعليم فى بورسعيد بسرعة الانتهاء من جميع الإجراءات استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد خلال الأسبوع الجاري والتي تتعلق بأمور الصيانة البسيطة والسلف المالية وموقف تسليم الكتب المدرسية والعجز والزيادة بين صفوف المعلمين بجميع الإدارات التعليمية.

وكيل تعليم بورسعيد تشدد على سرعة الانتهاء من جميع الإجراءات استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد 

جاء ذلك خلال أجتماع عقدته الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم، استهدف مديري عموم الديوان والإدارات التعليمية ووكلاءها ومديري المراحل التعليمية والإدارات النوعية ورؤساء الأقسام بالإدارات التعليمية.

وكيل تعليم بورسعيد تشدد على سرعة الانتهاء من جميع الإجراءات استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد 

وأكدت وكيل أول الوزارة خلال الاجتماع أن تعليم بورسعيد يعمل كخلية النحل لإنهاء الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد 2023 – 2024 واستقبال الطلاب بالشكل الأمثل بجميع مدارس المحافظة.

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وكيل تعليم بورسعيد تؤكد على دور المعلم في تحقيق الانضباط المدرسي

وشددت وكيل أول وزارة التعليم فى بورسعيد على الإدارات المعنية بتكثيف المتابعات اليومية على جميع مدارس المحافظة حتى في أيام العطلات الرسمية الجمعة والسبت ورفع تقارير يومية موثقة بالصور بما تم إنجازه على أرض الواقع من الإجراءات بالتعاون مع الأحياء ومؤسسة مشكاة نور الخيرية وأجهزة المحافظة.

وكيل تعليم بورسعيد تشدد على سرعة الانتهاء من جميع الإجراءات استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد 

وأشارت وكيل تعليم بورسعيد إلى أنه سيتم عقد اجتماعا آخر لاحقا بنهاية هذا الأسبوع الجاري للوقوف على ما تم تنفيذه من مجمل التوجيهات الصادرة خلال هذا الاجتماع ومحاسبة المقصرين متمنية عاما دراسيا موفقا للجميع.

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