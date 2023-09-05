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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مداهمة مراكز الدروس الخصوصية في حي الزهور ببورسعيد | صور

خلال حملة مكبرة غلق
خلال حملة مكبرة غلق وتشميع ٥ سناتر دروس خصوصية بزهور بورسعيد

شن حى الزهور بمحافظة بورسعيد حملة مكبرة على سناتر الدروس الخصوصية بقيادة فوزى الوالى رئيس الحى تنفيذا لتعليمات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

وداهمت الحملة عدد من الوحدات السكنية المستغلة سناتر دروس خصوصية بنطاق حى الزهور فى محافظة بورسعيد.

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وأسفرت حملة زهور بورسعيد التى ضمت ادارة الاشغالات وادارة الرخص عن تشميع ٥ سناتر للدروس الخصوصية.

خلال حملة مكبرة غلق وتشميع ٥ سناتر دروس خصوصية بزهور بورسعيد | شاهد

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وأكد رئيس حى زهور بورسعيد أنه تم التحفظ على الدسكات ومستلزمات داخل السناتر وكذا تحرير محاضر بالوقائع الخمس لأصحاب تلك الوحدات لمزاولة نشاط بدون تراخيص وكذا تحويل وحدة سكنية واستغلاهلها نشاط تجارى بدون تراخيص .

خلال حملة مكبرة غلق وتشميع ٥ سناتر دروس خصوصية بزهور بورسعيد | شاهد

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وشدد الوالى على مواصلة جهود حي الزهور لمتابعة غلق سناتر للدروس الخصوصية  حرصا على الصالح العام وتنفيذ تعليمات محافظ بورسعيد لمحاربة تجار العلم منن يستغلون المواطنين تحت مسمى الدروس الخصوصية 

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