مداهمة مراكز الدروس الخصوصية في حي الزهور ببورسعيد | صور

شن حى الزهور بمحافظة بورسعيد حملة مكبرة على سناتر الدروس الخصوصية بقيادة فوزى الوالى رئيس الحى تنفيذا لتعليمات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.
وداهمت الحملة عدد من الوحدات السكنية المستغلة سناتر دروس خصوصية بنطاق حى الزهور فى محافظة بورسعيد.
وأسفرت حملة زهور بورسعيد التى ضمت ادارة الاشغالات وادارة الرخص عن تشميع ٥ سناتر للدروس الخصوصية.
وأكد رئيس حى زهور بورسعيد أنه تم التحفظ على الدسكات ومستلزمات داخل السناتر وكذا تحرير محاضر بالوقائع الخمس لأصحاب تلك الوحدات لمزاولة نشاط بدون تراخيص وكذا تحويل وحدة سكنية واستغلاهلها نشاط تجارى بدون تراخيص .
وشدد الوالى على مواصلة جهود حي الزهور لمتابعة غلق سناتر للدروس الخصوصية حرصا على الصالح العام وتنفيذ تعليمات محافظ بورسعيد لمحاربة تجار العلم منن يستغلون المواطنين تحت مسمى الدروس الخصوصية