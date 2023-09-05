مداهمة مراكز الدروس الخصوصية في حي الزهور ببورسعيد | صور

شن حى الزهور بمحافظة بورسعيد حملة مكبرة على سناتر الدروس الخصوصية بقيادة فوزى الوالى رئيس الحى تنفيذا لتعليمات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

وداهمت الحملة عدد من الوحدات السكنية المستغلة سناتر دروس خصوصية بنطاق حى الزهور فى محافظة بورسعيد.



وأسفرت حملة زهور بورسعيد التى ضمت ادارة الاشغالات وادارة الرخص عن تشميع ٥ سناتر للدروس الخصوصية.

خلال حملة مكبرة غلق وتشميع ٥ سناتر دروس خصوصية بزهور بورسعيد | شاهد FB_IMG_1693901752391 FB_IMG_1693901750113 FB_IMG_1693901747767 FB_IMG_1693901745276 FB_IMG_1693901742398 FB_IMG_1693901739449 FB_IMG_1693901736523 FB_IMG_1693901731541 FB_IMG_1693901724045 FB_IMG_1693901717888

وأكد رئيس حى زهور بورسعيد أنه تم التحفظ على الدسكات ومستلزمات داخل السناتر وكذا تحرير محاضر بالوقائع الخمس لأصحاب تلك الوحدات لمزاولة نشاط بدون تراخيص وكذا تحويل وحدة سكنية واستغلاهلها نشاط تجارى بدون تراخيص .

خلال حملة مكبرة غلق وتشميع ٥ سناتر دروس خصوصية بزهور بورسعيد | شاهد FB_IMG_1693901682481 FB_IMG_1693901685762 FB_IMG_1693901688363 FB_IMG_1693901690850 FB_IMG_1693901693376 FB_IMG_1693901696722 FB_IMG_1693901699327 FB_IMG_1693901701724 FB_IMG_1693901704143 FB_IMG_1693901708970

وشدد الوالى على مواصلة جهود حي الزهور لمتابعة غلق سناتر للدروس الخصوصية حرصا على الصالح العام وتنفيذ تعليمات محافظ بورسعيد لمحاربة تجار العلم منن يستغلون المواطنين تحت مسمى الدروس الخصوصية