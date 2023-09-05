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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حي ضواحي بورسعيد يطالب أصحاب الورش بسداد المديونيات

صدى البلد

واصلت الأجهزة التنفيذية بحى الضواحى فى محافظة بورسعيد صباح اليوم حملاتها المكثفة لغلق وتشميع عدد من المحال والورش المغلقة بمنطقه حرفيين فاطمة الزهراء لتقاعسهم عن سداد مستحقات الدولة عليهم ومقابل حق الانتفاع. 

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وأكدت هالة ابو العز رئيس حى ضواحي بورسعيد انه تم توزيع إنذارات تنبيه بالحجز لباقى أصحاب المخازن وإخطارهم بسرعة سداد مقابل الإنتفاع المستحق.

وأوضحت  رئيس حى ضواحي بورسعيد أنه تم غلق وتشميع 3 مخازن مغلقة نظرا لعدم سداد المديونية مستحقات الدولة عليهم والمتمثلة  في مقابل حق الانتفاع بهذه المخازن مشيره بأنه سبق وان تم ارسال إنذارات لهم اكثر من مره ولم يتم الاستجابة لسداد هذه المتاخرات والمديونات المستحقة.

تفاديا لإتخاذ الإجراءات القانونية ضواحي بورسعيد يطالب أصحاب الورش بسداد المديوني

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وشددت رئيس حى ضواحي بورسعيد أنه في حالة عدم الاستجابة لدفع هذه المديونيات سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واستصدار قرار بالإخلاء الإداري لها.

وقد أهابت رئيس حى ضواحي بورسعيد بأصحاب هذه الورش والمخازن سرعة سداد هذه المديونيات تفاديا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى حال الامتناع عن السداد وذلك بعد التنبيه عليهم لأكثر من مرة رغم وجود سيارة التحصيل الخارجي التى تصل إليهم حتى أماكن المخازن والورش الخاصة بهم تيسيرا عليهم في عملية سداد هذه المديونيات المستحقة عليهم.

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