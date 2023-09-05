وكيل تعليم بورسعيد تؤكد على دور المعلم في تحقيق الانضباط المدرسي

أكدت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية و التعليم فى محافظة بورسعيد أهمية دور المعلم في تحقيق الانضباط المدرسي وتهيئة الأجواء المناسبة للطلاب وترغيبهم في الحضور للمدرسة وصولا لتكوين الشخصية السوية في هذه المرحلة العمرية الحرجة.



خلال اجتماعها بمدرسي الثانوى وكيل تعليم بورسعيد تشدد على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات لرصد متابعة الغياب اليومي للطلاب

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته وكيل أول وزارة التربية والتعليم فى بورسعيد اليوم استهدف معلمي المرحلة الثانوية لمدارس بورسعيد الثانوية للبنات وبورسعيد الثانوية العسكرية للبنين والشهيد أحمد سامي الثانوية العسكرية للبنين وذلك بمسرح مدرسة بورسعيد الثانوية للبنات.

وهنأت وكيل أول وزارة التعليم فى بورسعيد الحضور خلال الاجتماع بحلول العام الدراسي الجديد 2023 – 2024.

وذكرت عبد السلام أن تعليم بورسعيد أنهى استعداداته مبكرا لاستقبال الطلاب بالعام الدراسي الجديد بتجهيز الفصول الدراسية والمعامل وتوفير الكتب المدرسية والانهاء من الصيانة البسيطة لمعظم المدارس.

خلال اجتماعها بمدرسي الثانوى وكيل تعليم بورسعيد تشدد على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات لرصد متابعة الغياب اليومي للطلاب

وشددت وكيل وزارة التعليم فى بورسعيد على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات بشأن رصد متابعة الغياب اليومي للطلاب، خاصة طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، وتفعيل كافة الأنشطة التربوية، لضمان حسن سير العملية التعليمية وصولا لعام دراسي منضبط، موجهة بضرورة إخطار أولياء الأمور دوريا بموقف غياب أبنائهم كونهم شريك أساسي في العملية التعليمية.