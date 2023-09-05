عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل تعليم بورسعيد تؤكد على دور المعلم في تحقيق الانضباط المدرسي

خلال اجتماعها بمدرسي
خلال اجتماعها بمدرسي الثانوى وكيل تعليم بورسعيد تشدد

أكدت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية و التعليم فى محافظة بورسعيد  أهمية دور المعلم في تحقيق الانضباط المدرسي وتهيئة الأجواء المناسبة للطلاب وترغيبهم في الحضور للمدرسة وصولا لتكوين الشخصية السوية في هذه المرحلة العمرية الحرجة.
 

خلال اجتماعها بمدرسي الثانوى وكيل تعليم بورسعيد تشدد على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات لرصد متابعة الغياب اليومي للطلاب

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته وكيل أول وزارة التربية والتعليم فى بورسعيد اليوم استهدف معلمي المرحلة الثانوية لمدارس بورسعيد الثانوية للبنات وبورسعيد الثانوية العسكرية للبنين والشهيد أحمد سامي الثانوية العسكرية للبنين وذلك بمسرح مدرسة بورسعيد الثانوية للبنات. 

4.8 مليار جنيه.. إجمالي الضرائب والرسوم المحصلة بجمارك بورسعيد خلال أغسطس

حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بشوارع مناخ بورسعيد

وهنأت وكيل أول وزارة التعليم فى بورسعيد الحضور  خلال الاجتماع بحلول العام الدراسي الجديد 2023 – 2024.

 

وذكرت عبد السلام أن تعليم بورسعيد أنهى استعداداته مبكرا لاستقبال الطلاب بالعام الدراسي الجديد بتجهيز الفصول الدراسية والمعامل وتوفير الكتب المدرسية والانهاء من الصيانة البسيطة لمعظم المدارس.

خلال اجتماعها بمدرسي الثانوى وكيل تعليم بورسعيد تشدد على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات لرصد متابعة الغياب اليومي للطلاب

وشددت وكيل وزارة التعليم فى بورسعيد على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات بشأن رصد متابعة الغياب اليومي للطلاب، خاصة طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، وتفعيل كافة الأنشطة التربوية، لضمان حسن سير العملية التعليمية وصولا لعام دراسي منضبط، موجهة بضرورة إخطار أولياء الأمور دوريا بموقف غياب أبنائهم كونهم شريك أساسي في العملية التعليمية. 

بورسعيد أخبار تعليم بورسعيد اخبار محافظة بورسعيد العام الدراسي الجديد 2023 تعليم بورسعيد محافظة بورسعيد مدارس بورسعيد وزارة التربية والتعليم وكيل تعليم بورسعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طارق السيد يزف بشرى لجماهير الزمالك

كولر يتلقى صدمة جديدة.. نجم الأهلي يغيب عن الفريق لمدة 6 اسابيع

درجة الحرارة تصل لـ46.. الأرصاد تحذر من موجة حارة بداية من الغد

مفاجأة بشأن أسعار السجائر |اعرف العلبة بكام

هل هرب أسوريو؟.. شوبير يثير قلق جماهير الزمالك: أمر خطير حدث

لسنا جهة اختصاص..رد عاجل من الشباب والرياضة على شكوى بيراميدز ضد الشحات

إمام عاشور ورضا سليم يشاركان في فوز الأهلي بثلاثية أمام أولميني السلوفيني

حظر حساب اتحاد جدة.. فيديو محمد صلاح يثير جدلا واسعا| ما حقيقته؟

موضوعات متعلقة

مداهمة مراكز الدروس الخصوصية في حي الزهور ببورسعيد | صور

حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بشوارع مناخ بورسعيد

حي ضواحي بورسعيد يطالب أصحاب الورش بسداد المديونيات

محافظ بورسعيد يصدر تعليمات مشددة بمتابعة انضباط العملية التعليمية| تفاصيل

محافظ بورسعيد يبحث سبل التعاون مع رئيس هيئة قضايا الدولة | تفاصيل

عميد كلية علوم بورسعيد يفتتح مشروع نموذج الفاو بالجامعة | صور

عطور ومزيلات العرق والمخمرية منتهية الصلاحية بقبضة تموين بورسعيد | تفاصيل

بناء على توجيهات وزير التموين والمحافظ..تموين بورسعيد تحرز لوليتا بدون تاريخ صلاحية

ترشيحاتنا

علي جمعة: التسليم لله تعالى يصل بالإنسان إلى الراحة والهدوء

تونس.. إطلاق سراح رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي

بعد الانتقال له.. معلومات عن نادي ضمك فريق طارق حامد الجديد

تونس.. الشرطة تلقي القبض على منذر الونيسي الرئيس المؤقت لحركة النهضة

قرار جمهوري بالأسماء.. تعيين 67 مستشارا نائبا لرئيس هيئة قضايا الدولة

روسيا تكشف موعد بدء استخدام الروبل الرقمي في التسويات الدولية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مالكته الأجنبية تركته.. قرد طليق يثير حالة من الجدل في مدينة دهب

تتجاوز 300 ألف جنيه.. سعر إطلالات ديميت أوزديمير تثير الجدل

تحطيم الرقم القياسي لاصطياد أطول تمساح.. اعرف التفاصيل

بلاش تاكلها.. أطعمة نتناولها يوميا تسبب الشخير أثناء النوم

فيديو

قائمة حسين لبيب ومفاجأة جعفر.. كواليس انتخابات الزمالك في يومها الأول| فيديوجراف

هل سيتم تأجيل الدراسة بسبب الانتخابات الرئاسية | اعرف الحقيقة

ماجد الكدواني يبكي بسبب ابنته ويعتذر لزوجته على الهواء.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

أزمة عالمية بسبب الأرز | ماذا سيحدث في أسعاره ؟!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

اﻟﻤﺰﻳﺪ