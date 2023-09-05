4.8 مليار جنيه.. إجمالي الضرائب والرسوم المحصلة بجمارك بورسعيد خلال أغسطس

أفرجت الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد برئاسة محمد حسام الدين عن مشمول حوالي 7578 شهادة جمركية وارد نهائي جمارك بورسعيد (شرق – غرب – إسماعيليه) خلال شهر أغسطس 2023 وذلك لكافة السلع الإستراتيجية مثل (القمح والبقول والذرة وغيرها) والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج والبضائع العامة .

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة من شهادات الوارد 778 مليون و 556 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات نحو 4 مليار و57 مليون و877 ألف جنيه.

كما قامت إدارات الصادر التابعة للإدارة المركزية لجمارك بورسعيد (غرب – شرق- اسماعيليه) خلال شهر أغسطس الماضي بتصدير مشمول 2079 بيان جمركي صادر بعدد 6500 حاوية تحت كافة النظم (نهائي – سماح مؤقت – دروباك) بقيمة إجمالية بلغت حوالى 2 مليار و 136 مليون و 555 ألف جنيه لأصناف متعددة منها مواد غذائية وعصائر وفواكه ومواد خام أولية ، تم تحصيل رسم الصادر عن بعض البيانات الجمركية المصدرة بحوالي 4 مليون 393 ألف جنيه .

وبذلك يكون إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك بورسعيد خلال شهر أغسطس 2023 حوالي 4 مليار و 836 مليون و 433 ألف جنيه .