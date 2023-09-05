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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

4.8 مليار جنيه.. إجمالي الضرائب والرسوم المحصلة بجمارك بورسعيد خلال أغسطس

منافذ جمركية
منافذ جمركية

أفرجت الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد برئاسة محمد حسام الدين عن مشمول حوالي 7578 شهادة جمركية وارد نهائي جمارك بورسعيد (شرق – غرب – إسماعيليه) خلال شهر أغسطس 2023 وذلك لكافة السلع الإستراتيجية مثل (القمح والبقول والذرة وغيرها) والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج والبضائع العامة .

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة من شهادات الوارد 778 مليون و 556 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات نحو 4 مليار و57 مليون و877 ألف جنيه.

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كما قامت إدارات الصادر التابعة للإدارة المركزية لجمارك بورسعيد (غرب – شرق- اسماعيليه) خلال شهر أغسطس الماضي بتصدير مشمول 2079 بيان جمركي صادر بعدد 6500 حاوية تحت كافة النظم (نهائي – سماح مؤقت – دروباك) بقيمة إجمالية بلغت حوالى 2 مليار و 136 مليون و 555 ألف جنيه لأصناف متعددة منها مواد غذائية وعصائر وفواكه ومواد خام أولية ، تم تحصيل رسم الصادر عن بعض البيانات الجمركية المصدرة بحوالي 4 مليون 393 ألف جنيه .

وبذلك يكون إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك بورسعيد خلال شهر أغسطس 2023 حوالي 4 مليار و 836 مليون و 433 ألف جنيه .

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