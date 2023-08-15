مفاجأة مدوية للهجرة عن تكرار مبادرة إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك

كشفت السفيرة سها الجندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، آخر تطورات مبادرة إعفاء سيارات المصريين من الخارج من الجمارك، مشيرة إلى أن المبادرة حققت نجاحا باهراً.



وأضافت سها الجندي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن المصريين بالخارج متحمسين بشدة لها، والمبادرة حققت نجاح كبير ومكاسب حقيقية.

مبادرة إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك

وتابع السفيرة سها الجندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن هناك مطالب بإعادة المبادرة مرة أخرى، مستدركة أن هذا الأمر ليس سهلا ونحاول على تكرار المبادرة مرة أخرى في مجال السيارات.