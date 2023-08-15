عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفاجأة مدوية للهجرة عن تكرار مبادرة إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك

سيارات
سيارات

كشفت السفيرة سها الجندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، آخر تطورات مبادرة إعفاء سيارات المصريين من الخارج من الجمارك، مشيرة إلى أن المبادرة حققت نجاحا باهراً.

txt

الهجرة: شركة المصريين بالخارج لجذب استثماراتهم ودور الوزارة الدعم والمساعدة


وأضافت سها الجندي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن المصريين بالخارج متحمسين بشدة لها، والمبادرة حققت نجاح كبير ومكاسب حقيقية.

مبادرة إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك 

وتابع السفيرة سها الجندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن هناك مطالب بإعادة المبادرة مرة أخرى، مستدركة أن هذا الأمر ليس سهلا ونحاول على تكرار المبادرة مرة أخرى في مجال السيارات.

سيارات الهجرة سها الجندي أخبار سها الجندي سيارات المصريين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أخو النجم هو اللي فصلها| مفاجأة في فيلا محمد صلاح .. تحقيقات

فرج عامر يكشف عن اسم مهاجم الأهلي الجديد وجنسيته

يومين فقط.. الأرصاد تزف نبأ عاجلا للمصريين بشأن الموجة الحارة

رد فعل مفاجئ من ليفربول بعد العرض السعودي لـ محمد صلاح.. شاهد

قضية سب جديدة.. مرتضى منصور أمام المحكمة الاقتصادية

انتقال أحمد فتوح من الزمالك.. تعليق ناري من أيمن يونس | فيديو

اشتري الآن.. أسعار الذهب خلال نهاية تعاملات اليوم

5 أسباب .. خصم رصيد من عداد الكهرباء مسبوق الدفع

موضوعات متعلقة

تعاون جديد بين جهاز تنمية المشروعات ومحافظة الفيوم لمواجهة الهجرة غير النظامية

ترشيحاتنا

بسبب أداء نواف العقيدي.. النصر السعودي يستهدف التعاقد مع أليسون بيكر

الأمن الروسي يغلق حديقة في موسكو بعد العثور على جسم مشبوه

حالة كل 34 ثانية.. أعلى 10 محافظات في نسب الزواج

"لأعلى مستوى".. روسيا ترفع رسوم تصدير النفط إلى 21.40 دولار للطن

مفاجأة صادمة.. وزير الدفاع الروسي يكشف عن ارتكاب أمريكا جرائم حرب بأوكرانيا

مفاجأة مدوية للهجرة عن تكرار مبادرة إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هؤلاء الأكثر عرضة للإصابة بأمراض الكلى

في واقعة غريبة.. القبض على مهرب وجدوا في ملابسه شيء صادم

كأنهما عروستان.. موقف أم مع ابنتها يوم زفافها يثير جدلا

أحترس هذه الأعراض تنذرك بالإصابة بمرض النقرس.. لن تتوقعها

فيديو

هيثم شاكر يطرح أغنية رنة خلخال.. فيديو

حقيقة تظاهر الرجال الصلع في الأردن للمطالبة بوقف عمليات زرع الشعر |فيديوجراف

طرح الإعلان التشويقى لفيلم "مندوب مبيعات".. فيديو

محمد صلاح يمنع طلاق زوجين في الإسماعيلية.. القصة كاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

اﻟﻤﺰﻳﺪ