رئيس مصلحة الجمارك يكشف أهم التعديلات المقررة لتبسيط إجراءات الإفراج الجمركي

قال الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، إن من خلال التشاور مع المجتمع التجاري و وزارة النقل و الشركاء الأخرين بالمنظومة، تم الاتفاق على تعديل عدة مواد و الذي أصدر بها الدكتور محمد معيط وزير المالية قراره، و من أبرز الأشياء بالقرار هو الهدف من افتتاح الرئيس السيسي رصيف تحيا مصر بالإسكندرية.

وأضاف "غتوري"، خلا مداخلته ببرنامج "أخر النهار" المذاع عاى شاشة "النهار" من تقديم الإعلامي "تامر أمين"، أن رصيف تحيا مصر بدأ بعد افتتاحه بتداول أعداد كبيرة، موضحا أن الحاويات بالترانزيت المباشر تقوم بتغيير و الانتقال من مركب إلى أخرى للذهاب إلى دولة أخرى، مؤكدا على أهمية تجارة الترانزيت.

وأشار رئيس مصلحة الجمارك، " نعمل على تشجيع تجارة الترانزيت المباشر و وضع وثائق التأمين لضمان قبولها جمركيا"، متابعا أن هناك نوعان من الترانزيت الغير مباشر، أولهما تكون بها مصر مجرد منطقة عبور للوصول إلى دولة أخرى، موضحا أن الرسائل التي تكون عابرة من مصر لمجرد العبور لن يتم فتحها، إلا في حالة وجود مخالفة.

ضرورة تقديم البيان الجمركي

وأكمل، أن الترانزيت الغير مباشر يكون داخل مصر و متجه إلى منطقة حرة، مستودع أو ميناء جاف، مضيفا أنه يجب تقديم البيان الجمركي الكترونيا فور تفريغ الواردات ما لم تخزن في الساحات و المخازن المرخصة.

