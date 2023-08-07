الجمارك: السيارات الكهربائية للمعاقين معفاة من الجمارك وضريبة القيمة المضافة

أكد الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، اعفاء السيارات الكهربائية لذوي الهمم من الضرائب والجمارك وهي معفية من أي ضريبة، موضحا أن المعاقين درجة أولى والذين توجد لها مسببات عدم القيادة معفيين من الضرائب وتم تقنين هذا الأمر في قانون 10 لعام 2018.

وأضاف الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، مع الاعلامي عمرو خليل، على قناة سي بي سي، اليوم الاثنين، أن سيارات المعاقين معفية من الجمارك وضريبة القيمة مضافة سواء إعاقة كاملة أو غير كاملة.

وأشار الشحات غتوري، إلى أن تعديل لائحة الجمارك بهدف تسهيل الاجراءات، قائلا: "دائما في نقاش مع المجتمع التجاري وكل الجهات والوزارات ذات الصلة الخاصة بالتطبيق بحيث نعرف منهم الأشياء المطلوبة عشان تيسير الصادرات وتشجيع الاستثمار وتسهيل الاجراءات"، مؤكدا أن التحول من النظام الورقي للإلكتروني مستمر ومعظم الجهات أصبحت على منصة واحدة