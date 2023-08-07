الجمارك: العمل على تشجيع الترانزيت المباشر كي تكون مصر مركزا عالميا

علق الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، على إصدار الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك؛ بما يسهم في تعزيز الحوكمة وتبسيط الإجراءات لتقليص زمن الإفراج الجمركي، على نحو يتسق مع جهود جعل مصر مركزًا إقليميًا لتجارة الترانزيت.

وقال الشحات غتوري في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار "، :" تشاور مستمر مع المجتمع التجاري والمستوردين والمستثمرين لتبسيط إجراءات الإفراج الجمركي ".

وأضاف الشحات غتوري :" من أهم التعديلات العمل على تشجيع تجارة الترانزيت المباشر كي تكون مصر مركز عالمي لتجارة الترانزيت ".

وتابع الشحات غتوري :" بضائع النقل الدولي متعدد الوسائط يطبق عليها أحكام وقواعد نظام البضائع العابرة «الترانزيت» الواردة بالقانون، بحيث لا تخضع للمنع والتقييم والتفتيش عند نقاط الدخول والخروج، إلا في حالات الضرورة التي تراها المصلحة لازمة لذلك مثل حالات الاشتباه أو الإخلال بالأمن والنظام العام أو الصحة العامة".

وأكمل الشحات غتوري :" يكون تمرير تلك الرسائل على أجهزة الفحص بالأشعة في إطار ما تحدده الجهات الرقابية والأمنية الدولية والمحلية، ولا يتم فتح تلك الرسائل إلا في الحالات التي يثبت فيها وجود كثافات أو أجسام غريبة".