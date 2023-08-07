الجمارك تكشف آخر تعديلات بعض قوانين اللائحة التنفيذية للمصلحة

كشف الشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك، آخر أعمال التطوير في المصلحة، مشيرا إلى أنه تمت إضافة أنشطة جديدة تتعلق بإصلاح وتنظيف الحاويات لإعادة استخدامها مرة أخرى.

وأضاف الشحات الغتوري، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الإثنين، أنه تم اتخاذ إجراءات جديدة لإعفاء الشركات البترولية من الغرامات وتحفيز الصادرات حيث تم السماح لهذه الشركات بتعديل الكميات المصدرة مستنديًا وفقًا لـ«المشحونة فعليًا» خلال ٧٢ ساعة بعدما تبين أن هناك فوارق في الكميات نتيجة لطبيعة المواد البترولية.

وأكمل الشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك، أنه إذ يتم ضخها عبر أنابيب من المستودعات وصولًا إلى وسيلة النقل حيث يتبقى كميات في هذه الأنابيب، تمثل الفارق بين ما كان في المستودع، وما تم شحنه.

التراخيص

وتابع الشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك، أنه تم السماح للمستخلصين الجمركيين بإعادة القيد في حالة زوال أسباب إلغاء التراخيص أو مرور سنة على «قرار الإلغاء».