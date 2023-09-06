محافظ بورسعيد يتابع مشروع التطوير الشامل بشارعي الشاحنات وعزمي |تفاصيل

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، اجتماعا، لمتابعة سير ومستجدات الأعمال في عدد من المشروعات التي تشرف عليها إدارات أملاك الدولة و التخطيط العمراني بالديوان العام.

جاء ذلك بحضور المهندسة نيرمين نشأت مدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني ، والمهندس أيمن شنودة مدير الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة والمهندسة نيهال عبد العزيز مدير إدارة المساحة والمهندسة أمل طومان مدير إدارة الأملاك.

واستمع محافظ بورسعيد لشرح موجز من مديري الإدارات حول الجهود المبذولة في عدد من المشروعات ، وعلى رأسها مشروع التطوير الشامل لشارع الشاحنات و شارع عزمي و المنطقة المحيطة به، نظرا لأهميتها الحيوية، و لتحقيق السيولة المرورية في حركة السيارات بالمنطقة.

ووجه محافظ بورسعيد بالمتابعة الميدانية لسير أعمال التطوير بالمشروع، مع دراسة إمكانية تطوير المحال والكافتيريات المتواجدة بنطاق شارع عزمي والشاحنات ، والتنسيق بين الجهات المختصة بالعمل.

كما وجه بسرعة إنجاز العمل ، ومواكبة أعمال التطوير التي تشهدها محافظة بورسعيد في كافة القطاعات، و تطوير الأداء وتكثيف الجهود، بما يضمن تحقيق أفضل مستوى من العمل.