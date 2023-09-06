ظاهرة زبد البحر تلفت الانتباه على شواطئ بورسعيد.. تفاصيل

تحدث إيهاب شطا، مدير إدارة شواطئ بورسعيد، عن تفاصيل ظاهرة زبد البحر تلفت الانتباه على شواطئ بورسعيد، قائلا: إنها أتت نتيجة تسبب الاحتباس الحراري نوات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن تلك الظاهرة أتت نتيجة بحيرة المنزلة، حيث أنه تم اختلاطها بمياه البحر مع الأمواج تكون تلك الظاهرة، موضحا أنه سبب زيادة زبد البحر هذا العام هو رفع الأعلام السوداء لفترات طويلة بسبب الإحتباس الحراري.

وتابع: “منظرها كانت جميل جدا، وأول مرة تحدث تلك الظااهرة فى بور سعيد، كانت تحدث ولكن بشكل بسيط وليست بتلك الكثافة”.