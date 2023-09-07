عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

للمرة الأولى..تطوير ورفع كفاءة منطقة السيدة خديجة "أ و ب" بضواحي بورسعيد

للمرة الأولى تطوير
للمرة الأولى تطوير ورفع كفاءة منطقة السيدة خديجة " أ و ب " ب

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، عن تواصل أعمال تطوير ورفع كفاءة منطقة السيدة خديجة " أ و ب " بحي الضواحي ، وذلك ضمن خطة التطوير الشاملة التي تشهدها المنطقة، بالتزامن مع تطوير ورفع كفاءة عدد من المناطق السكنية بأحياء الزهور والضواحي.

محافظ بورسعيد: مواصلة أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع الحرية بمدينة بورفؤاد |تفاصيل

استمرار العمل في تطوير المرحلة الثانية من ممشى بورسعيد السياحي

وأشار محافظ بورسعيد،  أن أعمال التطوير بمنطقة خديجة ا  ،  ب، شاملة للمرة الأولى وتتضمن رفع كفاءة و تطوير 118 عمارة من خلال تطوير مناور العمارات من الخارج ومعالجة الصرف الصحي من الخارج  وعمل شبكة بالوعات أمطار وإعادة الشىء لأصله وإزالة الأرصفة ووضع طبقة الأسفلت النهائية بالشوارع الداخلية.

للمرة الأولى تطوير ورفع كفاءة منطقة السيدة خديجة " أ و ب " بضواحي بورسعيد

IMG-20230907-WA0003
IMG-20230907-WA0003
IMG-20230907-WA0004
IMG-20230907-WA0004
IMG-20230907-WA0006
IMG-20230907-WA0006
IMG-20230907-WA0002
IMG-20230907-WA0002
IMG-20230907-WA0008
IMG-20230907-WA0008
IMG-20230907-WA0007
IMG-20230907-WA0007
IMG-20230907-WA0005
IMG-20230907-WA0005
IMG-20230907-WA0010
IMG-20230907-WA0010
IMG-20230907-WA0009
IMG-20230907-WA0009
IMG-20230907-WA0001
IMG-20230907-WA0001

ووجه محافظ بورسعيد بتكثيف معدلات العمل لسرعة الانتهاء من اعمال التطوير في اقرب وقت وفقا للجداول الزمنية المحددة ، وذلك في إطار جهود المحافظة للارتقاء بالمناطق السكنية ببورسعيد تماشياً مع خطة المحافظة لتطوير وتجميل الشوارع والطرق الداخلية للارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي لكافة أحياء المحافظة لإحداث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويتابع محافظة بورسعيد من خلال جولات ميدانية أسبوعية معدلات العمل في تطوير منطقة خديجة بالضواحي،  و كان قد أكد على الانتهاء من أعمال تطوير منظومة الصرف الصحي بمنطقة خديجة أ ،  و حل مشكلات الصرف والتي استمرت لمدة طويلة،  فضلا عن الانتهاء من تركيب الوصلات المنزلية بالعمارات السكنية،  وجاري الانتهاء من باقي الأعمال و  تطوير الطرق الداخلية بالمنطقة ،  وذلك بما يحقق افضل خدمات للمواطنين قاطني المنطقة،  وللحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري تماشيا مع ما تشهده بورسعيد من تنمية غير مسبوقة.

بورسعيد السيدة خديجة الصرف الصحى الشكل الحضاري الشكل الجمالي اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد عادل الغضبان محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد محافظ بورسعيد منظومة الصرف الصحى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2023 |رسميا

قرار عاجل من المحكمة بشأن قضية مرتضى منصور ضد أحمد عبد الملك

موقف الزمالك .. كاف يُحدد بديل «بترو أتليتكو» في الدوري الأفريقي

في شقة العيله|طالب ثانوي يقيم علاقة مع زميلته بمدرسة آخري

بيرسي تاو يُفجر مفاجأة مدوية بشأن مستقبله مع الأهلي

وحشتوني .. تعليق مثير من مرتضى منصور حول حقيقة عودته لنادي الزمالك

صدمة جديدة لـ مرتضى منصور في نادي الزمالك

العظمى 47 درجة| أصعب 72 ساعة في سبتمبر.. وهذه المحافظات الأكثر حرارة

موضوعات متعلقة

حملة تموينية لضبط سيارات بيع المواد الغذائية ببورسعيد

محافظ بورسعيد: مواصلة أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع الحرية بمدينة بورفؤاد |تفاصيل

مدير التموين ببورسعيد يتابع التزام مخابز الحي الإماراتي بالصرف| تفاصيل

استمرار العمل في تطوير المرحلة الثانية من ممشى بورسعيد السياحي

الغضبان: منظومة الإدارة المالية ببورسعيد شهدت تطورا كبيرا بعد التحول الرقمي

محافظ بورسعيد يتابع مشروع التطوير الشامل بشارعي الشاحنات وعزمي |تفاصيل

في نسخته الثانية.. بورسعيد تستعد لانطلاق المهرجان الدولي لمراقبة وتصوير الطيور

وكيل تعليم بورسعيد تشدد على المتابعات اليومية على جميع مدارس المحافظة|تفاصيل

ترشيحاتنا

أمريكا تختبر بنجاح صاروخًا باليستيًا عابرًا للقارات‎

مستقبل العالم العربي في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية.. ندوة بنقابة الصحفيين

مقطع فيديو على التيك توك لحيوانات غريبة تحلق في السماء.. ما قصتها؟

كيف نأمن من الفزع الأكبر يوم القيامة؟ .. 3 أمور نغفل عنها

هل المهرجانات السبب.. الملحن محمد يحيى يكشف سر تغير عمرو دياب

تسلا تكشف عن تحديثات جديدة لنظام القيادة الآلية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير مسقعة بالدجاج

بالدانتيل الأسود.. رانيا يوسف تثير الجدل بجمالها

حقي أحلم بالفوز|كيف يرى مدرب اتحاد العاصمة مواجهة الأهلي.. ومصير إذاعة المباراة بعد أزمة بي إن سبورتس؟

احترسوا واحذروا من زيت شعبي شائع بالاسواق

فيديو

لسبب لا يمكن تخيله.. طائرة أمريكية تقوم بالهبوط اضطرارايا

فيضانات إسطنبول الكارثية .. الكشف عن حجم الخسائر البشرية والمادية | فيديوجراف

مصرع وإصابة 6.. انهيار عقار بحدائق القبة

تراجع جديد للذهب وتفاصيل سعر الدولار اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ