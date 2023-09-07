أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، عن تواصل أعمال تطوير ورفع كفاءة منطقة السيدة خديجة " أ و ب " بحي الضواحي ، وذلك ضمن خطة التطوير الشاملة التي تشهدها المنطقة، بالتزامن مع تطوير ورفع كفاءة عدد من المناطق السكنية بأحياء الزهور والضواحي.

وأشار محافظ بورسعيد، أن أعمال التطوير بمنطقة خديجة ا ، ب، شاملة للمرة الأولى وتتضمن رفع كفاءة و تطوير 118 عمارة من خلال تطوير مناور العمارات من الخارج ومعالجة الصرف الصحي من الخارج وعمل شبكة بالوعات أمطار وإعادة الشىء لأصله وإزالة الأرصفة ووضع طبقة الأسفلت النهائية بالشوارع الداخلية.

للمرة الأولى تطوير ورفع كفاءة منطقة السيدة خديجة " أ و ب " بضواحي بورسعيد IMG-20230907-WA0003 IMG-20230907-WA0004 IMG-20230907-WA0006 IMG-20230907-WA0002 IMG-20230907-WA0008 IMG-20230907-WA0007 IMG-20230907-WA0005 IMG-20230907-WA0010 IMG-20230907-WA0009 IMG-20230907-WA0001

ووجه محافظ بورسعيد بتكثيف معدلات العمل لسرعة الانتهاء من اعمال التطوير في اقرب وقت وفقا للجداول الزمنية المحددة ، وذلك في إطار جهود المحافظة للارتقاء بالمناطق السكنية ببورسعيد تماشياً مع خطة المحافظة لتطوير وتجميل الشوارع والطرق الداخلية للارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي لكافة أحياء المحافظة لإحداث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويتابع محافظة بورسعيد من خلال جولات ميدانية أسبوعية معدلات العمل في تطوير منطقة خديجة بالضواحي، و كان قد أكد على الانتهاء من أعمال تطوير منظومة الصرف الصحي بمنطقة خديجة أ ، و حل مشكلات الصرف والتي استمرت لمدة طويلة، فضلا عن الانتهاء من تركيب الوصلات المنزلية بالعمارات السكنية، وجاري الانتهاء من باقي الأعمال و تطوير الطرق الداخلية بالمنطقة ، وذلك بما يحقق افضل خدمات للمواطنين قاطني المنطقة، وللحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري تماشيا مع ما تشهده بورسعيد من تنمية غير مسبوقة.