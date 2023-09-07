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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضواحي بورسعيد يعلن الطوارئ لرفع كفاءة النظافة بمحيط المدارس وداخلها| صور

ضواحي بورسعيد يعلن
ضواحي بورسعيد يعلن رفع كفاءة النظافة بمحيط المدارس

تابعت هاله احمد ابو العز رئيس حى الضواحى بمحافظة بورسعيد صباح اليوم استمرار حملة النظافة المكبرة التى قامت بها إدارة تحسين البيئة بالحى لرفع كفاءة النظافة العامة حول محيط عدد من المدارس الواقعه داخل نطاق الحى وذلك في إطار تكثيف الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لبدء العام الدراسي الجديد بناء على تعليمات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

وأكدت رئيس حى الضواحى  بورسعيد ان الحملة شملت رفع كفاءة النظافة العامة وازاله تجمعات القمامة والمخلفات داخل وحول محيط مدرسه معهد القابوطى الأزهرى بمنطقه الأمل الجديد الصفا الابتدائية.

كما أكدت رئيس الحى أنه جارى إستكمال العمل فى رفع كفاءة النظافة العامة بمدارس و 6 اكتوبر والمدرسة الفندقية بمنطقه الصفا ومجمع على سليمان التعليمى ومدرسة سعد زغلول الابتدائية والقابوطى الابتدائية وأحمد شوقي الإعدادية بنين ومدرسة القادسية للغات وجمال عبد الناصر الإعدادية بنات وإسماعيل القباني الابتدائية والسلام التجارية ومدرسة الشهيد كريم العايق الابتدائية ومدرستى الغرفة التجارية بنات واليرموك الابتدائية ومدرسه المستشار عدلي منصور للتعليم الأساسي ومدرستى حافظ إبراهيم الإعدادية بنين والمدينة المنورة الابتدائية. 

ضواحى بورسعيد يعلن الطوارئ لرفع كفاءة النظافة داخل وبمحيط المدارس | صور

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وشددت أبو العز على انه تم رفع وازاله كافة الإشغالات من حول المدارس والتجهيز لبدء العام الدراسي الجديد.

وأشارت رئيس حى ضواحي بورسعيد إلى استمرار جهود تكثيف أعمال النظافة العامة ورفع الإشغالات وذلك تنفيذا لتوجيهات  اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بتكثيف أعمال النظافة العامة ورفع مخلفات القمامة والأتربة بمحيط المدارس قبل انطلاق العام الدراسي الجديد

وأضافت ابو العز أنه تم المرور الميدانى على كاف المدارس والأبنية التعليمية الواقعة داخل نطاق الحى بمحافظة بورسعيد لحصر وتلبيه كافة الاحتياجات اللازمة لها ورفع كفاءة البعض منها خاصة في المناطق الأكثر احتياجا.

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وأكدت ابو العز ان توجيهات محافظ بورسعيد تكثيف الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لبدء العام الدراسي الجديد ودراسة احتياجات كافة المدارس ورفع كافة الإشغالات والتعديات وتكثيف أعمال النظافة العامة حول المناطق والشوارع المحيطة بها إلى جانب رفع كفاءة الإنارة العامة بها وازالة الهيش والحشائش الخضراء وتقليم الأشجار داخل هذه المدارس
وذلك في إطار توفير الجو الملائم أمام الطلاب وهيئة التدريس للإرتقاء بمستوى المنظومة التعليمية والخدمية داخل الحي .

وأضافت ابو العز  أنه جارى استكمال كافة الاعمال اللازمة لبدء العام الدراسي الجديد على أعلى مستوى من التجهيزات لراحه أبنائنا الطلاب

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