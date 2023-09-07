محافظ بورسعيد يجدد وعده باستمرار الدعم المالى والمعنوى للنادى المصرى

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، كامل أبو على، رئيس النادي المصرى، اليوم الخميس، بمكتبه بديوان عام المحافظة، وذلك فى إطار اللقاءات الدورية لمتابعة تطورات الأوضاع داخل النادى المصرى وتوفير الإمكانيات المطلوبة لدفع الفريق الأول لكرة القدم بالنادى لتحقيق النتائج المطلوبة لإسعاد جماهير المصرى وإحراز المراكز المتقدمة بالمسابقات المحلية.



واستعرض محافظ بورسعيد مع رئيس المصرى خطوات إعداد الفريق الأول للموسم الجديد 2023 – 2024، وتطورات الأوضاع بمعسكر الفريق الحالى بالمغرب، ومتطلبات المرحلة الأخيرة للإعداد التى تسبق انطلاق مسابقة الدورى منتصف سبتمبر الجارى، وذلك بحضور رجب عبد القادر، نائب رئيس النادي، والمهندس عماد البرشة، عضو مجلس الإدارة.



تعرف على تفاصيل لقاء محافظ بورسعيد بكامل ابوعلى رئيس النادى المصري IMG-20230907-WA0020 IMG-20230907-WA0017 IMG-20230907-WA0018 IMG-20230907-WA0019 IMG-20230907-WA0016

وأشاد محافظ بورسعيد بإجمالى أداء وعطاء رئيس المصرى كامل أبو على ومجلس الإدارة للارتقاء بالأوضاع الإدارية والمالية والفنية للنادى وقطاعاته المختلفة خلال العام الأول لدورة المجلس المنتخب بالتزكية، مشيرا لإنجاز الفريق الأول خلال الموسم المنتهى فى الفوز بالمركز الخامس بالدورى، وتمثيل الكرة المصرية بالنسخة المقبلة للبطولة العربية للأندية.

وجدد محافظ بورسعيد وعده باستمرار الدعم المالى والمعنوى للنادى المصرى لاستكمال مسيرته بالشكل المأمول من جانب مواطنى بورسعيد الذين تتعلق آمالهم وأمانيهم بكيان النادى وفريقه الأول، إلى جانب دفع الأعمال الإنشائية بمشروع الاستاد الجديد للمصرى للانتهاء منها فى الوقت المحدد للافتتاح العام المقبل، بعدما أصبح حلما لمشجعى وأعضاء المصرى.



من جانبه، وجه رئيس المصرى كامل أبو على بالإنابة عن مجلس الإدارة والفرق الرياضية ومشجعى وأعضاء النادى الشكر والامتنان للواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، على دعمه المستمر للنادى ومتابعته اليومية للأعمال الإنشائية لاستاد المصرى، وآخرها جولته التفقدية للاستاد برفقة الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، الجمعة الماضى.