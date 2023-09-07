عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محافظ بورسعيد يجدد وعده باستمرار الدعم المالى والمعنوى للنادى المصرى

تعرف على تفاصيل لقاء
تعرف على تفاصيل لقاء محافظ بورسعيد بكامل ابوعلى رئيس النادى

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، كامل أبو على، رئيس النادي المصرى، اليوم الخميس، بمكتبه بديوان عام المحافظة، وذلك فى إطار اللقاءات الدورية لمتابعة تطورات الأوضاع داخل النادى المصرى وتوفير الإمكانيات المطلوبة لدفع الفريق الأول لكرة القدم بالنادى لتحقيق النتائج المطلوبة لإسعاد جماهير المصرى وإحراز المراكز المتقدمة بالمسابقات المحلية. 
 

واستعرض محافظ بورسعيد مع رئيس المصرى خطوات إعداد الفريق الأول للموسم الجديد 2023 – 2024، وتطورات الأوضاع بمعسكر الفريق الحالى بالمغرب، ومتطلبات المرحلة الأخيرة للإعداد التى تسبق انطلاق مسابقة الدورى منتصف سبتمبر الجارى، وذلك بحضور رجب عبد القادر، نائب رئيس النادي، والمهندس عماد البرشة، عضو مجلس الإدارة.
 

تعرف على تفاصيل لقاء محافظ بورسعيد بكامل ابوعلى رئيس النادى المصري

IMG-20230907-WA0020
IMG-20230907-WA0020
IMG-20230907-WA0017
IMG-20230907-WA0017
IMG-20230907-WA0018
IMG-20230907-WA0018
IMG-20230907-WA0019
IMG-20230907-WA0019
IMG-20230907-WA0016
IMG-20230907-WA0016

وأشاد محافظ بورسعيد بإجمالى أداء وعطاء رئيس المصرى كامل أبو على ومجلس الإدارة للارتقاء بالأوضاع الإدارية والمالية والفنية للنادى وقطاعاته المختلفة خلال العام الأول لدورة المجلس المنتخب بالتزكية، مشيرا لإنجاز الفريق الأول خلال الموسم المنتهى فى الفوز بالمركز الخامس بالدورى، وتمثيل الكرة المصرية بالنسخة المقبلة للبطولة العربية للأندية. 

وجدد محافظ بورسعيد وعده باستمرار الدعم المالى والمعنوى للنادى المصرى لاستكمال مسيرته بالشكل المأمول من جانب مواطنى بورسعيد الذين تتعلق آمالهم وأمانيهم بكيان النادى وفريقه الأول، إلى جانب دفع الأعمال الإنشائية بمشروع الاستاد الجديد للمصرى للانتهاء منها فى الوقت المحدد للافتتاح العام المقبل، بعدما أصبح  حلما لمشجعى وأعضاء المصرى. 
 

ضبط حفاضات أطفال منتهية الصلاحية في بورسعيد

ضواحي بورسعيد يعلن الطوارئ لرفع كفاءة النظافة بمحيط المدارس وداخلها| صور

من جانبه، وجه رئيس المصرى كامل أبو على بالإنابة عن مجلس الإدارة والفرق الرياضية ومشجعى وأعضاء النادى الشكر والامتنان للواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، على دعمه المستمر للنادى ومتابعته اليومية للأعمال الإنشائية لاستاد المصرى، وآخرها جولته التفقدية للاستاد برفقة الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، الجمعة الماضى.

بورسعيد أخبار رياضة بورسعيد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الشباب والرياضة النسخة المقبلة للبطولة العربية كامل أبو علي محافظ بورسعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار مفاجئ بإغلاق عدد من المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد|اعرف السبب

رسميا الآن.. سعر الدولار في البنوك بعد قرار الحكومة الأخير

الأرصاد تصدم المواطنين بشأن موعد انتهاء الموجة شديدة الحرارة

تركت بخزينة النادي نصف مليار جنيه|مرتضى منصور يوجّه رسالة لجماهير الزمالك والشعب المصري

20 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس الساعات المقبلة

لن أترشح في وجوده.. هشام يكن: هذا الشخص الأنسب لإنقاذ الزمالك

قرار عاجل من المحكمة بشأن دعوى الخطيب ضد مرتضى منصور

سيف الدين الجزيري يفجر مفاجأة مثيرة حول انتقال إمام عاشور إلى الأهلي

موضوعات متعلقة

ضبط حفاضات أطفال منتهية الصلاحية في بورسعيد

ضواحي بورسعيد يعلن الطوارئ لرفع كفاءة النظافة بمحيط المدارس وداخلها| صور

للمرة الأولى..تطوير ورفع كفاءة منطقة السيدة خديجة "أ و ب" بضواحي بورسعيد

حملة تموينية لضبط سيارات بيع المواد الغذائية ببورسعيد

محافظ بورسعيد: مواصلة أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع الحرية بمدينة بورفؤاد |تفاصيل

مدير التموين ببورسعيد يتابع التزام مخابز الحي الإماراتي بالصرف| تفاصيل

استمرار العمل في تطوير المرحلة الثانية من ممشى بورسعيد السياحي

الغضبان: منظومة الإدارة المالية ببورسعيد شهدت تطورا كبيرا بعد التحول الرقمي

ترشيحاتنا

خلص الكلام .. محمد صلاح لن يرحل عن ليفربول

وزيرة التعاون الدولي لـ مسئولي "شنايدر إلكتريك": تشجيع الاستثمار وزيادة مشاركة القطاع الخاص

الصحة تكشف أسباب تحديث الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية

بالمستندات.. فيفا يغرم فيوتشر ويهدد بحرمان النادي من القيد 3 فترات|خاص

زيلينسكي يكلف وزير الدفاع الجديد بأول مهمة|ما هي؟

الحوار الوطني.. مجدي أحمد علي يطالب بإسناد الرقابة للنقابات وليس الدولة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ بلوزة سوداء.. مي كساب تستعرض رشاقتها في إطلالة لافتة |شاهد

عادة يومية تسبب تصلب الشرايين وجلطات القلب.. توقف عنها

تسرع الإصابة بـ آلزهايمر والشيخوخة وأمراض القلب.. عادات خاطئة توقف عنها

لماذا يروج له المشاهير؟ فوائد الجلوس في بانيو مليء بالثلج

فيديو

هل خسرت مليون دولار؟.. ماذا قال المحامي عن سرقة حسابات شيرين عبدالوهاب |فيديوجراف

مفاجأة في سعر الذهب والدولار بعد قرار الحكومة الأخير.. فيديو

غوريلا تثير الفزع في حفل زفاف عروسين بقاعة الفرح.. ما القصة؟| فيديوجراف

تفاصيل تعرض الفنانة شيرين عبدالوهاب للسرقة وبلاغها إلى النائب العام |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ