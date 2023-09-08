تطوير 24 عماره سكنية ضمن المرحلة الثانية لرفع كفاءة منطقة فاطمه الزهراء ببورسعيد

واصلت هاله احمد ابو العز رئيس حى الضواحى بمحافظة بورسعيد جولاتها الميدانية لتفقد ومتابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة 24 عماره سكنيه وذلك ضمن المرحلة الثانية لتطوير ورفع كفاءة منطقة فاطمه الزهراء وذلك ضمن خطة المحافظة للارتقاء بالمناطق السكنية الاكثر احتياجا

وقد أكدت رئيس حى ضواحي بورسعيد انه جارى العمل للشهر الثالث على التوالي في تطوير ورفع كفاءة 24 عماره سكنيه ضمن المرحلة الثانية لتطوير منطقة فاطمه الزهراء بالضواحى والتي يجرى تطويرها بالكامل بالتعاون بين محافظة بورسعيد ومؤسسة مشكاة نور الثقافية جاء ذلك خلال جولتها الميدانية بالمنطقة لتفقد ومتابعة استمرار أعمال التطوير بالمنطقة.

واوضحت رئيس الحى أنه تنفيذا لتوجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد خلال زيارته الأخيرة للمنطقة بمتابعة تنفيذ المرحلة الثانية لتطوير المنطقة والتى تشهد أكبر خطة تطوير ورفع كفاءة شاملة منذ إنشاءها فإنه جرى اليوم إستكمال أعمال التطوير الداخلية والخارجية للعمارات والتى تشمل أعمال إحلال وتجديد نوازل المياه داخل مناور العمارات ووصلات المياه الداخلية والخارجية للعمارات وترميم ورفع كفاءة الحمامات وتركيب بلاط لدورات المياه إلى جانب تغيير الادوات الصحيه وتركيب بلاط سيراميك للحمامات

ابو العز تتفقد بضواحى بورسعيد أعمال التطوير الداخلية والخارجية لعمارات فاطمة الز FB_IMG_1694178066062 FB_IMG_1694178060043 FB_IMG_1694178057573 FB_IMG_1694178054109 FB_IMG_1694178052041 FB_IMG_1694178050059 FB_IMG_1694178048041 FB_IMG_1694178045854 FB_IMG_1694178043409

كما أكدت رئيس الحى أن تم أيضا تنفيذ حملة مكبرة لرفع وازاله الأشغالات والتعديات من شوارع المنطقة وحول محيط العمارات والتى شملت أزاله عددا من الأكشاك والباترينات المخالفه والتعريشات الخشبية كما جرى التنسيق لإصلاح نوازل الصرف والمياه داخل مناور العمارات كما تم تطهير عدد من خطوط وبالوعات الصرف بشوارع المنطقة.

واضافت رئيس الحى أن أعمال التطوير بمنطقة فاطمة الزهراء فى بورسعيد ستشمل رفع كفاءة ورصف جميع الشوارع الداخلية بالمنطقة وصيانة الأعمدة الكهربائية وتوصيل المياه وتركيب شبكة صرف صحى جديدة وزيادة الطابع الجمالى ودهانات واجهات العمارات السكنية من الداخل والخارج وترميم واجهات العمارات السكنية

وأشارت ان محافظ بورسعيد سوف يجري جولات أسبوعية لمتابعة سير العمل اولا بأول للانتهاء من اعمال التطوير خلال شهر ونصف وذلك بالننسيق الكامل بين مؤسسة مشكاة نور و الجهات التنفيذية بمحافظة بورسعيد ممثلة في مديرية الإسكان ووحدة تطوير العشوائيات والمقاولون المسؤولون عن تنفيذ اعمال التطوير