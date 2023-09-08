تحت رعاية السيسي.. أهلاً مدارس في بورسعيد بتخفيضات تصل إلى 30%

أكد محمد عوض مدير تموين بورسعيد أن معرض أهلا مدارس هذا العام يتمتع بتوفير جميع الاحتياجات الدراسية بتخفيضات من 20 إلى 30 % من السعر الأساسي المتاح بالأسواق.



وأشار مدير تموين بورسعيد إلى أن المعروضات تتضمن الزي المدرسي والأحذية إلى جانب الأدوات المكتبية والمستلزمات الدراسية كالورق والكتب الخارجي والآلات الحاسبة والاقلام وكافة المتطلبات التى يحتاجها المستهلك لبدأ العام الدراسى الجديد .

معرض أهلا مدارس بورسعيد FB_IMG_1694166989172 FB_IMG_1694166986089 FB_IMG_1694166979184 FB_IMG_1694166976381 FB_IMG_1694166974080 FB_IMG_1694166971859 FB_IMG_1694166969737 FB_IMG_1694166967680 FB_IMG_1694166960880 FB_IMG_1694166958810 FB_IMG_1694166956709 FB_IMG_1694166954574

وقال مدير تموين بورسعيد ان مع بداية كل فصل دراسي، ينشط الأبوان في رحلات شرائية مكثفة لتوفير احتياجات الأبناء من الملابس والأدوات الدراسية، إلا أن تقلب الأوضاع الاقتصادية يمنع البعض من شراء كافة الاحتياجات بأسعار ملائمة لذا جاء انطلاق معرض «أهلًا مدارس» منذ مطلع سبتمبر الجاري وذلك بالتزامن مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد، الذي من المقرر أن يبدأ آخر شهر سبتمبر الجاري تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوفير الاحتياجات الدراسية بأسعار مخفضة تلائم الميزانيات كافة.

وشدد عوض على قيام مديرية التموين والتجارة الداخلية بورسعيد بمتابعة المعارض المقامة بالمحافظة والواقعة بالاماكن المحددة وتشمل

1- معرض أهلا مدارس المقام بميدان الصيادين بمساكن اللنش .

2- معرض اهلا مدارس المقام بجوار مستشفى النصر .