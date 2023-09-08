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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحت رعاية السيسي.. أهلاً مدارس في بورسعيد بتخفيضات تصل إلى 30%

معرض أهلا مدارس بورسعيد
معرض أهلا مدارس بورسعيد

أكد محمد عوض مدير تموين بورسعيد  أن معرض أهلا مدارس هذا العام يتمتع بتوفير جميع الاحتياجات الدراسية بتخفيضات من 20 إلى 30 % من السعر الأساسي المتاح بالأسواق. 


وأشار مدير تموين بورسعيد إلى أن المعروضات تتضمن الزي المدرسي والأحذية إلى جانب الأدوات المكتبية والمستلزمات الدراسية كالورق والكتب الخارجي والآلات الحاسبة والاقلام وكافة المتطلبات التى يحتاجها المستهلك لبدأ العام الدراسى الجديد .

معرض أهلا مدارس بورسعيد

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وقال مدير تموين بورسعيد ان مع بداية كل فصل دراسي، ينشط الأبوان في رحلات شرائية مكثفة لتوفير احتياجات الأبناء من الملابس والأدوات الدراسية، إلا أن تقلب الأوضاع الاقتصادية يمنع البعض من شراء كافة الاحتياجات بأسعار ملائمة لذا جاء انطلاق معرض «أهلًا مدارس» منذ مطلع سبتمبر الجاري وذلك بالتزامن مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد، الذي من المقرر أن يبدأ آخر شهر سبتمبر الجاري تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوفير الاحتياجات الدراسية بأسعار مخفضة تلائم الميزانيات كافة.

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وشدد عوض على قيام مديرية  التموين والتجارة الداخلية بورسعيد بمتابعة المعارض المقامة بالمحافظة والواقعة بالاماكن المحددة وتشمل 
1- معرض أهلا مدارس المقام بميدان الصيادين بمساكن اللنش .
2- معرض اهلا مدارس المقام بجوار مستشفى النصر .

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