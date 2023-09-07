تطورات مشروع ستاد النادي المصري الجديد | تفاصيل

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد يرافقة كامل ابو على رئيس النادى المصرى وبعض قيادات مجلس ادارة المصرى اليوم مواقع العمل بارض الاستاد الجديد وذلك للاطمئنان على معدلات الانجاز بقطاعات المشروعه المختلفة ومدى مطابقتها للبرنامج الزمنى المقرر للمشروع التزاما بموعد الانتهاء والافتتاح العام المقبل ، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى اهدى بورسعيد الاستاد الجديد الذى يعد واحدا من احدث المنشأت الرياضية على مستوى الجمهورية



وخلال الجولة جدد محافظ بورسعيد الشكر للرئيس السيسى على تفضلة بانشاء استاد المصرى الجديد فى نفس الموقع التاريخى للنادى استجابة للرغبة الجارفة لمحبى واعضاء المصرى مشيدا بمجهودات الشركة القائمة على التنفيذ

محافظ بورسعيد ورئيس المصري يؤكدا أن قرار الرئيس بإنشاء الاستاد جميل كبير يقدره IMG-20230907-WA0037 IMG-20230907-WA0034 IMG-20230907-WA0036 IMG-20230907-WA0035 IMG-20230907-WA0024 IMG-20230907-WA0031 IMG-20230907-WA0033 IMG-20230907-WA0032 IMG-20230907-WA0028 IMG-20230907-WA0026 IMG-20230907-WA0029 IMG-20230907-WA0027 IMG-20230907-WA0030 IMG-20230907-WA0023 IMG-20230907-WA0022 IMG-20230907-WA0025 IMG-20230907-WA0021



وقال محافظ بورسعيد ان الاستاد الجديد سيضيف لبورسعيد منشأة حضارية جاءت نتاجا للتعاون الايجابى والمثمر لوزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحى مع محافظة بورسعيد مشيرا لتحمل الجهتين لاجمالى تكلفة المشروع الكبير والتى تزيد عن مليار جنيه .



ومن جانبه اكد رئيس المصرى كامل ابو على ان ناديه سيظل مدينا بالشكر للرئيس السيسى على توجيهاتة التاريخية باعادة انشاء استاد المصرى ، ولوزير الشباب والرياضة ومحافظ بورسعيد لاستجابتهما لطلبات ادارة وجماهير المصرى بشأن السعة الجماهيرية وتوافر الملحقات المطلوبة لاستقبال الفريق الاول لكرة القدم بالمصرى بتدريباتة ومبارياتة الرسمية