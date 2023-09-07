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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تطورات مشروع ستاد النادي المصري الجديد | تفاصيل

محافظ بورسعيد ورئيس
محافظ بورسعيد ورئيس المصري يؤكدا أن قرار الرئيس بإنشاء الاست

 تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد يرافقة كامل ابو على رئيس النادى المصرى وبعض قيادات مجلس ادارة المصرى اليوم مواقع العمل بارض الاستاد الجديد وذلك للاطمئنان على معدلات الانجاز بقطاعات المشروعه المختلفة ومدى مطابقتها للبرنامج الزمنى المقرر للمشروع التزاما بموعد الانتهاء والافتتاح العام المقبل ، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى اهدى بورسعيد الاستاد الجديد الذى يعد واحدا من احدث المنشأت الرياضية على مستوى الجمهورية 

محافظ بورسعيد يجدد وعده باستمرار الدعم المالى والمعنوى للنادى المصرى

ضبط حفاضات أطفال منتهية الصلاحية في بورسعيد


وخلال الجولة جدد محافظ بورسعيد الشكر للرئيس السيسى على تفضلة بانشاء استاد المصرى الجديد فى نفس الموقع التاريخى للنادى استجابة للرغبة الجارفة لمحبى واعضاء المصرى مشيدا بمجهودات الشركة القائمة على التنفيذ 

محافظ بورسعيد ورئيس المصري يؤكدا أن قرار الرئيس بإنشاء الاستاد جميل كبير يقدره

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وقال محافظ بورسعيد ان الاستاد الجديد سيضيف لبورسعيد منشأة حضارية جاءت نتاجا للتعاون الايجابى والمثمر لوزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحى مع محافظة بورسعيد مشيرا لتحمل الجهتين لاجمالى تكلفة المشروع الكبير والتى تزيد عن مليار جنيه . 

محافظ بورسعيد يجدد وعده باستمرار الدعم المالى والمعنوى للنادى المصرى

ضبط حفاضات أطفال منتهية الصلاحية في بورسعيد


ومن جانبه اكد رئيس المصرى كامل ابو على ان ناديه سيظل مدينا بالشكر للرئيس السيسى على توجيهاتة التاريخية باعادة انشاء استاد المصرى ، ولوزير الشباب والرياضة ومحافظ بورسعيد لاستجابتهما لطلبات ادارة وجماهير المصرى بشأن السعة الجماهيرية وتوافر الملحقات المطلوبة لاستقبال الفريق الاول لكرة القدم بالمصرى بتدريباتة ومبارياتة الرسمية

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