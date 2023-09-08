صيد الداهرة.. حرفة ارتبطت بطبيعة بورسعيد الجغرافية منذ نشأتها | شاهد

منذ أكثر من ١٦٠ عاما ارتبطت مهنة الصيد بعمر محافظة بورسعيد والتى جاءت طبيعتها الجغرافية كشبه جزيرة تحيطها المياه من اغلب الجوانب لتعمق انتشار تلك المهنة خاصة وهى المحافظة التى تشق حدودها الجنوبية بحيرة المنزلة وحدودها الشرقية اهم مجرى ملاحظ فى العالم قناة السويس بتفريعته الشرقية ويمتد بحدودها الشمالية لمسافة تتجاوز ٢٠ كيلو متر البحر الأبيض المتوسط .

ومع انتشار تلك الظواهر المائية بمختلف حدود بورسعيد والتى جمعت بين المياه العذبة و المياه المالحة و كذا المياه الخليط بنقط التقاء البحر المتوسط مع بحيرة المنزلة خلال بوغاز الجميل فى الغرب و قناة الاتصال فى الجنوب تنوعت أشكال حرفة الصيد مابين الفردي و الجماعى و اليدوى و الميكانيكي عبر مراكب الصيد .



ومع تنوع أشكال الصيد على ظواهر بورسعيد المائية تأتى حرفة الصيد بسواحل شاطئ بورسعيد المترامية و المعروفة بصيد الداهرة لتشكل القوام الرئيسي لصيد اسماك البحر التى تتميز بها بورسعيد فى مواسم مختلفة ومنها السردين و الجمبري و التوبارة و بورى الداهرة و الهلالية.

ونظرا لقدم تلك الحرفة وامتهان شريحة من عائلات بورسعيد بها مثل مزروع ووزيزة وغيرها نشأت على اثرها مناطق سكنية بينها السادسة والسابعة والثامنة والتى أن ممرت بشوارعهم الداخلية وجدت الشباك المستخدمة فى تلك الصيد ما بين جديد وما يتم صيانته وكذلك القديم وترى أيضا المراكب الصغيرة و البوص أدوات المهنة التى يتوارثها الابناء .

صيد الداهرة حرفة ارتبطت بطبيعة بورسعيد الجغرافية منذ نشأتها ٢٠٢٣٠٩٠٥_١٢٠٦١٠ ٢٠٢٣٠٩٠٥_١٢٠٦١٥ ٢٠٢٣٠٩٠٥_١٢٠٥٣٥ ٢٠٢٣٠٩٠٥_١٢٠٣٥٨ ٢٠٢٣٠٩٠٥_١٢٠٤٠٨ ٢٠٢٣٠٩٠٥_١٢٠٤٢٤ ٢٠٢٣٠٩٠٥_١٢٠٤٢٧ ٢٠٢٣٠٩٠٥_١٢٠٤٣٦ ٢٠٢٣٠٩٠٥_١٢٠٤٤٣ ٢٠٢٣٠٩٠٥_١٢٠٤٤١

ويعتبر صيد الداهرة رحلة يومية ينفذها ممتهنو تلك الحرفة المتوارثة فتجدهم تارة يمارسون حرفتهم فى حرارة شمس الصيف بكل حب وتارة أخرى مع انخفاض درجات الحرارة فى موسم الشتاء لا يرتعشون من المياه البارده للبحر الأبيض ساعون خلف رزقهم بحثًا عن الأسماك داخل مياه البحر والقناة.

تبدأ رحلة صيد الداهرة التى رصدتها عدسات صدى البلد يوميا مبكرا من شاطئ بورسعيد إلى عمق البحر من خلال حمل الشبك على مركب صغير يتخذ طريقه قطريا نحو الغاطس لمسافة ٢٠٠ متر بصحبة مجموعة من الصيادين ملقين بالشباك خلال رحلتهم تاركين طرفها الاول مثبت على الشاطئ يتابعه مجموعة صيادين وعقب الوصول للنقطة المطلوبة يبدأ الصيادين فى التحرك عرضيا لمسافة محددة يعقبها العودة قطريا إلى الشاطئ لتشكل الشباك شكل نصف دائرة أو حدوة الحصان .

عقب وصول طرف الشباك الثانى الى شاطئ بورسعيد يجد مجموعة اخرى تنتظره لتبدأ عملية شد وسحب الشباك والتى تستمر لما يقرب من ساعتين.

واللافت للنظر فى تلك الحرفة انك تجد العديد من رواد شاطئ بورسعيد و المصطافين ينضمون إلى الصيادين لمعاونتهم فى شد الشباك وسط فرحة وسعادة من الجميع انتظار وصول الشباك حاملة الخير معاها الي الشاطئ.

لتأتي اللحظة التى ينتظرها صيادي الداهرة فى بورسعيد وتكلل جهودهم بحصد الأسماك من الشباك والذى تحمل رزقهم اليومى الذى ينفق به على عائلته، فللجميع حد أقصى وأدنى من الربح والدخل الذي ليس له مقايس فتأتى أيام بدون يومية وأيام أخرى يكون من نصيب الواحد 300 أو 400 جنيه على حسب الرزق داخل الشباك.

وبعد انتهاء رحلة الصباح التى تبدأ بعد شروق الشمس، ويأتى بها الرزق، تتكرر الرحلة مرة أخرى لتبدأ الرحلة الثانية فى الظهيرة وتستغرق حوالى 3 ساعات منذ رمى الشباك وحتى حصد الأسماك على الساحل.

توارثتها العائلات منذ نشأة بورسعيد فكانت ولازالت مصدر رزقهم ٢٠٢٣٠٩٠٥_١٢١٢٠٨ ٢٠٢٣٠٩٠٥_١٢١٢٠٧ ٢٠٢٣٠٩٠٥_١٢١١٢٩ ٢٠٢٣٠٩٠٥_١٢١٠٠٦ ٢٠٢٣٠٩٠٥_١٢٠٩٣٣ ٢٠٢٣٠٩٠٥_١٢٠٩٢٧ ٢٠٢٣٠٩٠٥_١٢٠٩٢٢ ٢٠٢٣٠٩٠٥_١٢٠٩١٧ ٢٠٢٣٠٩٠٥_١٢٠٩١٠ ٢٠٢٣٠٩٠٥_١٢٠٨١٤

والطريف فى المشهد الذي رصدته عدسات صدى البلد على شاطئ بورسعيد تجد العائلات و الأسر من المصطافين يجمعون الأسماك المتناثرة من الشباك فى أكياس حملوها وسط فرحة شديدة وتجد الصيادين تاركين تلك الأسماك المتناثرة لتلك المواطنين وكأنها هدية الله لهم مالك السموات و الأرض و مجرى البحار و الأنهار الرزاق الكريم فهو من رزق الصيادين أصحاب الحرفة برزقهم من بطن البحر.