محافظ بورسعيد: استمرار تجفيف أراضي الاستزراع السمكي في سهل الحسينية

وجه اللواء عاد الغضبان محافظ بورسعيد، باستمرار تنفيذ تجفيف الأراضي بشمال سهل الحسينية للبدء في تحويلها من الاستزراع السمكي للاستزراع النباتي، مشددا على كافة الجهات المعنية بالتنسيق والتكامل فيما بينهم، و متابعة أعمال ازالة التعديات المزارع السمكية وأعمال تجفيف الأرض، وتحصيل وتدقيق بيانات المواطنين، واستمرار إغلاق فتحات الترع، مع وضع جدول زمني للانتهاء من كافة الأعمال في أقرب وقت.

واستمع محافظ بورسعيد لشرح تفصيلي حول الموقف التنفيذي الحالي في الأعمال التي تشهدها منطقة شمال سهل الحسينية، والتي تأتي في إطار خطة التحول من الاستزارع السمكي للاستزراع النباتي بالمنطقة.

كما استعرض محافظ بورسعيد الجهود المبذولة لتشغيل محطة الصرف الرئيسية بمنطقة سهل الحسينية ضمن اعمال تطوير المنطقة ، والجدول الزمني لخطة العمل الخاصة بمساحة 17ألف فدان، ومستجدات تنفيذ المقترحات التي تم مناقشتها خلال اللقاء السابق، فضلا عن استعراض تطورات العمل من جانب الجهات المعاونة مع المحافظة .

جاء ذلك خلال اجتماع عقده محافظ بورسعيد لمتابعة ٱخر تطورات الموقف التنفيذي في أعمال تطوير منطقة شمال سهل الحسينية بجنوب بورسعيد ، و إزالة المزارع السمكية المخالفة بمنطقة شمال الحسينية وتحويلها من الاستزراع السمكي للاستزراع النباتي ، بحضور الأجهزةوالقيادات المعنية .

كما شدد محافظ بورسعيد على التنسيق بين الجهات المختصة والمعنية بتطوير منطقة شمال سهل الحسينية و تكثيف الجهود والتنسيق بين كافة الجهات المعنية بالعمل، لسرعة الانتهاء من أعمال تجفيف أرض شمال سهل الحسينية طبقا للجداول الزمنية المقررة. تماشياً مع ما تشهده المحافظة من خطط التنمية المستدامة، مؤكدا علي متابعة مستجدات الموقف التنفيذي في أعمال تحويل منطقة شمال سهل الحسينية من الاستزراع السمكي للاستزراع النباتي لزيادة الرقعة الزراعية

ووجه الدكتور محمد الشحات رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية الشكر لمحافظ بورسعيد علي تسهيل جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ ٱليات إزالة المزارع السمكية المخالفة شمال الحسينية وتحويلها من الاستزراع السمكي للاستزراع النباتي وإعادة بنائها لتوفير المحاصيل الإستراتيجية التي تساهم في توفير احتياجات المواطنين ، مؤكدا علي الاسراع في الخطوات التنفيذية للانتهاء من الأعمال وفقاً للخطة الزمنية المحددة.