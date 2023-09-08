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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس النادي المصري: المجلس استطاع تفادي جميع العقبات.. وإنجازات كثيرة قريبا

رئيس المصري .. لا
رئيس المصري .. لا أعد جماهير النادي ببطولة الموسم المقبل

أكد كامل أبوعلى رئيس مجلس إدارة النادى المصري أن مجلس الإدارة واجه تحديات عديدة خلال تلك الفترة .

وأشار رئيس المصري أن المجلس استطاع تفادي كافة العقبات التي واجهته،  مضيفا أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من الإنجازات وخاصة مع اكتمال انشاء  الاستاد الذي تسير معدلات البناء به بشكل مُرضي للغاية.

جعء ذلك خلال لقاء صحفي لرئيس المصري بحضور نواب المجلس وعدد من الأعضاء مع إعلاميين بورسعيد ومراسلي القنوات على هامش زيارته لبورسعيد .

وقال رئيس المصري  أنا أكثر رئيس نادي في مصر صرف على فريق كرة القدم بناديه.

وقال أبوعلى : أصبروا على "علي ماهر" ومشروع بناء فريق ينافس على البطولات بالنادي المصري سيستغرق 3 سنوات.

وأضاف رئيس المصري قائلا: لا أعد جماهير النادي ببطولة الموسم المقبل ولكن إذا جاءت :"أهلا وسهلا" موضح أن المنافسة ستكون على المراكز من الساس إلى الثامن الموسم المقبل، وذلك رغم امتلاكنا فريق قوي ومدير فني على مستوى عالي.

وأوضح. رئيس النادى المصري ان هناك قرارات اتخذت الموسم الماضي كانت خاطئة وأخرى صحيحة ونعمل على تلاشي الأخطاء.

وتحدث ابوعلى أن  اللاعبين الذين يجلسون في معسكرات طويلة مستمرة داخل فنادق لن يعطوا كامل طاقتهم لأنها حياة مملة بعيدة عن أسرهم وأصدقائهم وهذا ما يعاني منه لاعبي النادي المصري بالجلوس 10 أشهر بعيدة عن أسرهم مما يؤثر سلبياً على الفريق.

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واوضح رئيس المصري أنه تلقى مع فترة الانتقالات الحالية اتصالات لا حصر لها من وكلاء لاعبين، وتقريبا مصر بها حوالي 10 آلاف وكيل لاعبين، وانتقالات اللاعبين للموسم الحالي جرت حسب احتياجات الفريق في المراكز المختلفة.

وقال رئيس المصري نسعى للتعاقد مع "ديفندر" - لاعب وسط - وأنهينا الاتفاق مع لاعب جزائري وجاري إنهاء إجراءات التعاقد معه رسميا.

رئيس المصري .. لا أعد جماهير النادي ببطولة الموسم المقبل

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وشدد على أن معدلات العمل في إنجاز مشروع استاد النادي المصري الجديد مفرحة وتسير وفقا للمعدل الزمني الموضوع.

وقال رئيس المصري :علمت بخسارة نهائي كأس الرابطة أمام سيراميكا فور رؤيتي اللاعبين في التسخين، ولو كنت أعلم أن هذا ما سيحدث لكنت قمت بعمل معسكر مغلق لهم في مكان بعيد وفصلتهم عن كل الأجواء المحيطة، وتواجد الجماهير في فندق اللاعبين خطأ إداري تعلمنا منه.

وأكمل رئيس المصري قائلا : سأظل مدين مدى حياتي لـ ميمي عبد الرازق، المدير الفني السابق للفريق، كونه عمل إنجاز متمنيا له التوفيق في مسيرته.

وأكد أبو على أنه لن يحصل على أي سهم عند إنشاء شركة النادي المصري منعا للقيل والقال لافتا رفضه إقامة مشروعات في بورسعيد الفترة الحالية حتى لا يربط أحد بين تواجدي بالنادي المصري وعملي الخاص.

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