بقرية أم خلف جنوب بورسعيد.. الغضبان يفتتح ثالث قوافل مشكاة نور الطبية

للأسبوع الثالث على التوالى افتتح أمس اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد القافلة الطبية الثالثة التى نظمتها مؤسسة مشكاة نور للعلم والتنوير الثقافية بالتعاون مع هيئة الرعاية الصحية والتأمين الصحى الشامل ومديرية الشئون الصحية، تحت رعاية محافظة بورسعيد وذلك بمركز شباب أم خلف بقرية أم خلف جنوب بورسعيد فى يومها الأول، وذلك بمرافقة الدكتورة نور الهدى الجمال رئيس مجلس امناء المؤسسة.

بقرية ام خلف جنوب بورسعيد الغضبان يفتتح ثالث قوافل مشكاة نور الطبية FB_IMG_1694206263931 FB_IMG_1694206251121 FB_IMG_1694206247902 FB_IMG_1694206239046 FB_IMG_1694206235494 FB_IMG_1694206224943 FB_IMG_1694206222466 FB_IMG_1694206217329 FB_IMG_1694206210555 FB_IMG_1694206208102

وتفقد محافظ بورسعيد العيادات التى اشتملتها القافلة وهى، القلب والباطني والنساء والتوليد والرمد والأطفال والجلدية والعظام والانف والاذن والحنجرة، بالاضافة لسيارات المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة لقياس الضغط والسكر والطول والوزن، والكشف المبكر عن سرطان الثدى للسيدات، بالاضافة الي اقسام خدمة العملاء لتلقي شكاوي التأمين الصحي، ورضاء العملاء.



كما تفقد محافظ بورسعيد معدلات العيادات المختلفة وسيارات المبادرة الرئاسية ، والتقى مع اهالى المنطقة وتحاور معهم ، واطمأن من الدكتورة نور الهدى الجمال على معدلا الاقبال على الحملة من اهالى الجنوب والمناطق المجاورة من رقيقى الحال.

وأوضحت رئيس مجلس امناء مؤسسة مشكاة نور لمحافظ بورسعيد على دور المؤسسة فى خدمة اهالى المناطق رقيقة الحال ، وتقديم الخدمات الطبية والتعليمية والخدمية بالشراكة مع المحافظة ، بالاضافة لتلقى الطلبات والشكاوى من المواطنين والعمل على حلها .

وعبر محافظ بورسعيد عن سعادتة لوصول القوافل الطبية لاقصى نقطة فى محافظة بورسعيد والاقبال الكبير الذى شهدتة للكشف المجانى

وطالب محافظ بورسعيد الدكتورة نور الهدى الجمال باستمرار دور مؤسسة مشكاة نور بمختلف مناطق المحافظة .

يذكر ان القافلة تستمر لمدة يومين ، وكانت المؤسسة قد نظمت قافلتين طبيتين الاسبوعين الماضيين قافلتين طبيتين فى كل من مركز شباب القابوطى لاهالى حى الضواحى ، ومركز شباب الزهور لاهالى حى الزهر.