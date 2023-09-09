يتطابق مع المنظومة الرقمية|افتتاح مقر هيئة قضايا الدولة الجديد بديوان محافظة بورسعيد

افتتح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد والمستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة، اليوم السبت، مقر هيئة قضايا الدولة الجديد داخل ديوان عام محافظة بورسعيد .

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد والمستشار محمود موسى رئيس فرع ثان هيئة قضايا الدولة ببورسعيد ، وعدد من المستشارين والقامات القانونية .

محافظ بورسعيد و رئيس هيئة قضايا الدولة يفتتحان مقر هيئة قضايا الدولة بالمحافظة IMG-20230909-WA0041 IMG-20230909-WA0040 IMG-20230909-WA0039 IMG-20230909-WA0042 IMG-20230909-WA0038 IMG-20230909-WA0035 IMG-20230909-WA0036 IMG-20230909-WA0037

ووجه رئيس هيئة قضايا الدولة الشكر لمحافظ بورسعيد والقيادات التنفيذية على الجهد المبذول فى تخصيص و إقامة مقر على أعلى مستوى لهيئة قضايا الدولة بأحد المباني المقامة على أحدث طراز بالديوان العام يتطابق مع المنظومة الرقمية الجديدة التى تشهدها المحافظة.

وأعرب محافظ بورسعيد عن تقديره للجهود الكبيرة التي يبذلها أعضاء هيئة قضايا الدولة بمحافظة بورسعيد.

وأكد محافظ بورسعيد على استمرار تقديم الدعم الذي يحقق المناخ المناسب لتأدية المهام على الوجه الأكمل.