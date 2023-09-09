يتطابق مع المنظومة الرقمية|افتتاح مقر هيئة قضايا الدولة الجديد بديوان محافظة بورسعيد

افتتح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد والمستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة، اليوم السبت، مقر هيئة قضايا الدولة الجديد داخل ديوان عام محافظة بورسعيد .
جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد والمستشار محمود موسى رئيس فرع ثان هيئة قضايا الدولة ببورسعيد ، وعدد من المستشارين والقامات القانونية .
ووجه رئيس هيئة قضايا الدولة الشكر لمحافظ بورسعيد والقيادات التنفيذية على الجهد المبذول فى تخصيص و إقامة مقر على أعلى مستوى لهيئة قضايا الدولة بأحد المباني المقامة على أحدث طراز بالديوان العام يتطابق مع المنظومة الرقمية الجديدة التى تشهدها المحافظة.
وأعرب محافظ بورسعيد عن تقديره للجهود الكبيرة التي يبذلها أعضاء هيئة قضايا الدولة بمحافظة بورسعيد.
وأكد محافظ بورسعيد على استمرار تقديم الدعم الذي يحقق المناخ المناسب لتأدية المهام على الوجه الأكمل.