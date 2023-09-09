استعدادا للعام الدراسي.. زهور بورسعيد يسابق الزمن لتجهيز مدارس الحى| صور

دخل حى الزهور بمحافظة بورسعيد برئاسة فوزى الوالى، في سباق مع الزمن لانهاء أعمال تجهيز جميع المدارس الواقعة فى نطاق الحى استعداد للعام الدراسي الجديد .

وقال فوزى الوالى رئيس الحى فى تصريحات خاصة لصدى البلد إنه بناء على تعليمات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد تم رفع حالة الاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد داخل المدارس.

وأضاف رئيس حى الزهور فى بورسعيد أنه تم التنسيق مع وكيل وزارة التربية و التعليم بمحافظة بورسعيد لحصر احتياجات مدارس الحى وتكليف سكرتير الحى بالتنسيق مع مديرة الإدارة التعليمية وكافة الأجهزة المعنية لإنهاء الأعمال المطلوبة بمحيط وداخل المدارس فى اسرع وقت .

لتجهيز مدارس الحى استعداد للعام الدراسي الجديد زهور بورسعيد يسابق الزمن FB_IMG_1694258097731 FB_IMG_1694258095450 FB_IMG_1694258090146 FB_IMG_1694258087742 FB_IMG_1694258083288 FB_IMG_1694258080457

وأوضح رئيس حى الزهور فى بورسعيد أن اللجنة المشكلة تسابق الزمن بالتواجد داخل المدارس لمتابعة اعمال ادارة تحسين البيئة وادارة الحدائق بالمرور علي المدارس والقيام باعمال النظافة داخل وخارج المدارس بنطاق حي الزهور من اعمال النظافة الداخلية والخارجية للمدرسة وتقليم الاشجار وقص الحشائش واعطاء تقرير يومى بما تم إنجازه يرفع إلى اللواء محافظ بورسعيد الذي يتابع الأعمال لحظة بلحظة .

لتجهيز مدارس الحى استعداد للعام الدراسي الجديد زهور بورسعيد يسابق الزمن FB_IMG_1694258041838 FB_IMG_1694258039025 FB_IMG_1694258035957 FB_IMG_1694258033083 FB_IMG_1694258030419 FB_IMG_1694258027932 FB_IMG_1694258025131 FB_IMG_1694258020316 FB_IMG_1694258017920 FB_IMG_1694258015280

وأشار الوالى إلى انه كلف الادارة الهندسية قسم الكهرباء بمتابعة المرور علي المدارس بنطاق حي الزهور وتأمين الكابلات والاعمدة بمحيط المدارس وغلق ابواب الاعمدة .

لتجهيز مدارس الحى استعداد للعام الدراسي الجديد زهور بورسعيد يسابق الزمن FB_IMG_1694258121784 FB_IMG_1694258119052 FB_IMG_1694258116930 FB_IMG_1694258114850 FB_IMG_1694258112402 FB_IMG_1694258100411

وشدد فوزى الوالى على انه تم التنسيق مع مركز مكافحة القوارض والحشرات فى بورسعيد حيث يتم اعمال التعقيم والتطهير ومحاربة القوارض قبل بدء العام الدراسى الجديد لتكون جميع المدارس على جاهزية تامة لاستقبال الطلاب للعام الدراسى الجديد ٢٠٢٣_٢٠٢٤ .