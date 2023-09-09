استعدادا للعام الدراسي.. زهور بورسعيد يسابق الزمن لتجهيز مدارس الحى| صور

دخل حى الزهور بمحافظة بورسعيد برئاسة فوزى الوالى، في سباق مع الزمن لانهاء أعمال تجهيز جميع المدارس الواقعة فى نطاق الحى استعداد للعام الدراسي الجديد .
وقال فوزى الوالى رئيس الحى فى تصريحات خاصة لصدى البلد إنه بناء على تعليمات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد تم رفع حالة الاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد داخل المدارس.
وأضاف رئيس حى الزهور فى بورسعيد أنه تم التنسيق مع وكيل وزارة التربية و التعليم بمحافظة بورسعيد لحصر احتياجات مدارس الحى وتكليف سكرتير الحى بالتنسيق مع مديرة الإدارة التعليمية وكافة الأجهزة المعنية لإنهاء الأعمال المطلوبة بمحيط وداخل المدارس فى اسرع وقت .
وأوضح رئيس حى الزهور فى بورسعيد أن اللجنة المشكلة تسابق الزمن بالتواجد داخل المدارس لمتابعة اعمال ادارة تحسين البيئة وادارة الحدائق بالمرور علي المدارس والقيام باعمال النظافة داخل وخارج المدارس بنطاق حي الزهور من اعمال النظافة الداخلية والخارجية للمدرسة وتقليم الاشجار وقص الحشائش واعطاء تقرير يومى بما تم إنجازه يرفع إلى اللواء محافظ بورسعيد الذي يتابع الأعمال لحظة بلحظة .
وأشار الوالى إلى انه كلف الادارة الهندسية قسم الكهرباء بمتابعة المرور علي المدارس بنطاق حي الزهور وتأمين الكابلات والاعمدة بمحيط المدارس وغلق ابواب الاعمدة .
وشدد فوزى الوالى على انه تم التنسيق مع مركز مكافحة القوارض والحشرات فى بورسعيد حيث يتم اعمال التعقيم والتطهير ومحاربة القوارض قبل بدء العام الدراسى الجديد لتكون جميع المدارس على جاهزية تامة لاستقبال الطلاب للعام الدراسى الجديد ٢٠٢٣_٢٠٢٤ .