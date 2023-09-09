رئيس حي ضواحي بورسعيد : غير مسموح بأي إشغالات بالشارع | صور

واصلت الأجهزة التنفيذية بحى الضواحى فى محافظة بورسعيد بقياده هاله احمد ابو العز رئيس الحى الضواحى صباح اليوم حملاتها المكثفة لرفع وإزالة الإشغالات والتعديات التى تعيق تيسير حركة مرور السيارات والمشاة بعدد من شوارع ومناطق الحي.



وأكدت رئيس حى ضواحى بورسعيد ان الحملة المكبرة استهدفت رفع وإزالة عدد من حالات اشغال الطريق العام بامتداد شارع عبد الرحمن شكرى مرورا بواجهة مناطق الأمل الجديد و فاطمه الزهراء والرحاب.

وأشارت رئيس الحى ان جهود الحملة أسفرت عن رفع وازالة عدد من فروشات بيع الخضار والفاكهة والاكشاك والبتارين غير المرخصة بامتداد جانبى الشارعي والجزيرة الوسطى له كما تم مصادرة عدد من المضبوطات المتنوعة وايداعها داخل جراج عام الحى.

وأكدت رئيس حى ضواحى بورسعيد على استمرار متابعة تنفيذ هذه الحملات وازاله كافة الاشغالات والتعديات لتيسير حركة مرور السيارات والمشاه والحفاظ على أعمال التطوير بهذه الشوارع.

رئيس حى ضواحى بورسعيد .. لن يسمح بوضع أى اشغالات بالشارع FB_IMG_1694257040910 FB_IMG_1694257038895 FB_IMG_1694257036758 FB_IMG_1694257034639 FB_IMG_1694257032475 FB_IMG_1694257030391 FB_IMG_1694257027860 FB_IMG_1694257025857 FB_IMG_1694257023779 FB_IMG_1694257021659

وشددت رئيس حى ضواحى بورسعيد بأنه لن يسمح بوضع أى اشغالات بالشارع مؤكدة بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فورا ضد أى اشغالات أو تعديات على الشارع وذلك في إطار تنفيذ خطة الحى لإعادة الانضباط وتطبيق القانون بكل حسم على أصحاب المخالفات واعاده الوجه الحضاري بمختلف مناطق وقطاعات الحى.