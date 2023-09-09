رئيس حي ضواحي بورسعيد : غير مسموح بأي إشغالات بالشارع | صور

واصلت الأجهزة التنفيذية بحى الضواحى فى محافظة بورسعيد بقياده هاله احمد ابو العز رئيس الحى الضواحى صباح اليوم حملاتها المكثفة لرفع وإزالة الإشغالات والتعديات التى تعيق تيسير حركة مرور السيارات والمشاة بعدد من شوارع ومناطق الحي.
وأكدت رئيس حى ضواحى بورسعيد ان الحملة المكبرة استهدفت رفع وإزالة عدد من حالات اشغال الطريق العام بامتداد شارع عبد الرحمن شكرى مرورا بواجهة مناطق الأمل الجديد و فاطمه الزهراء والرحاب.
وأشارت رئيس الحى ان جهود الحملة أسفرت عن رفع وازالة عدد من فروشات بيع الخضار والفاكهة والاكشاك والبتارين غير المرخصة بامتداد جانبى الشارعي والجزيرة الوسطى له كما تم مصادرة عدد من المضبوطات المتنوعة وايداعها داخل جراج عام الحى.
وأكدت رئيس حى ضواحى بورسعيد على استمرار متابعة تنفيذ هذه الحملات وازاله كافة الاشغالات والتعديات لتيسير حركة مرور السيارات والمشاه والحفاظ على أعمال التطوير بهذه الشوارع.
وشددت رئيس حى ضواحى بورسعيد بأنه لن يسمح بوضع أى اشغالات بالشارع مؤكدة بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فورا ضد أى اشغالات أو تعديات على الشارع وذلك في إطار تنفيذ خطة الحى لإعادة الانضباط وتطبيق القانون بكل حسم على أصحاب المخالفات واعاده الوجه الحضاري بمختلف مناطق وقطاعات الحى.