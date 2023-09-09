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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد يستقبل رئيس هيئة قضايا الدولة| صور

محافظ بورسعيد يستقبل
محافظ بورسعيد يستقبل رئيس هيئة قضايا الدولة| صور

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،  اليوم السبت، المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة،  وذلك خلال زيارته لمحافظة بورسعيد على هامش افتتاح مقر هيئة قضايا الدولة ببورسعيد،  ومتابعة موضوعات التعاون المشتركة بين محافظة بورسعيد وهيئة قضايا الدولة،  و ذلك بحضور قيادات هيئة قضايا الدولة ،  والمستشار محمود موسى رئيس فرع ثان هيئة قضايا الدولة ببورسعيد ،

وفي بداية اللقاء،  رحب محافظ بورسعيد بزيارة رئيس هيئة قضايا الدولة لمحافظة بورسعيد،  و الوفد الرافق،  مشيدا بالدور الكبير لهيئة قضايا الدولة، والتى تعتبر من أقدم الهيئات القضائية بمصر ، والتى تدافع عن حقوق الدولة وحماية الممتلكات العامة ومحاربة الفساد الإداري. 

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كما أشاد المحافظ بدور القضاء المصرى ورجاله وجميع الأجهزة القضائية والتى تعمل لخدمة شعب مصر بوجه عام.

محافظ بورسعيد يستقبل رئيس هيئة قضايا الدولة

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و خلال اللقاء،  تم عرض فيلم تسجيلي يوثق جهود هيئة قضايا الدولة،  في الدفاع عن حقوق الدولة،  وأهم الملفات التي تشرف عليها،  وتعاونها مع الجهات التنفيذية. 

 كما استعرض محافظ بورسعيد فيليما تسجيليا يبرز ما حققته محافظة بورسعيد من تنمية و تطور على كافة الأصعدة،  ضمن خطة التنمية المستدامة التي جاءت وفقا لتوجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأعرب المحافظ عن فخره بالقامات القانونية التى تحافظ على أملاك الدولة المصرية، قائلا: "هيئة قضايا الدولة تحافظ على حق المواطن وحق الدولة معا"، مشيرا إلى أن بورسعيد سباقة فى التعاون المثمر مع هيئة قضايا الدولة، وأن هناك تواصل مستمر بين المحافظة والهيئة،  وناقش المحافظ مع وفد هيئة قضايا الدولة عددا من الموضوعات والملفات القضائية  المشتركة،  كما تم تبادل الدروع بين محافظ بورسعيد و رئيس هيئة قضايا الدولة تقديرا للجهود المشتركة.

ومن جانبه،  أشاد رئيس هيئة قضايا الدولة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني بالطفرة التنموية التي شهدتها محافظة بورسعيد مؤخرا 

وأعرب عن فخره بمجهودات المحافظ خلال الفترة السابقة والتى شهدت تطورا فى مختلف قطاعات التنمية بالمحافظة، كما أكد على أهمية التعاون المثمر والمستمر بين هيئة قضايا الدولة ومحافظة بورسعيد، متمنيا لمحافظة بورسعيد دوام النجاح والتقدم واستمرار تحقيق الإنجازات التى تجعل من بورسعيد دائما قاطرة للتنمية.

بورسعيد الهيئات القضائية التنمية المستدامة الرئيس عبد الفتاح السيسي اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد هيئة قضايا الدولة

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