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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ بورسعيد يتابع سير العمل في مشروعات الإسكان بالمحافظة| تفاصيل

محافظ بورسعيد يتابع
محافظ بورسعيد يتابع سير العمل في مشروعات الإسكان بالمحافظة|

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،  اليوم، اجتماعا،  لمتابعة سير العمل في إجراءات تسكين المواطنين في مشروع الأمل والنورس بمحافظة بورسعيد.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة والأستاذ عبد العظيم رمضان السكرتيرالعام المساعد والمهندس عماد البرشه مدير مديرية الاسكان و مديري ادارات التسكين و وحدة معلومات التسكين و ادارة التحول الرقمي و الإدارة المالية و مدير فرع بنك مصر.

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استمع محافظ بورسعيد من مدير بنك مصر ومسئولي التسكين للإجراءات التي تم اتخاذها بشأن تسكين المتقدمين لمشروعي الأمل والنورس ببورسعيد، 

 

ولفت محافظ بورسعيد الى أن المحافظة أعلنت سابقا عن طرح عدد ٦٠٠ وحدة سكنية بمساكن ( النورس _ الأمل )  ، لمن يرغب من أبناء المحافظة ، وتكون الأولوية لمن يرغب فى الحصول على وحدات سكنية من متقدمى الإسكان التعاونى..

ووجه محافظ بورسعيد بالتنسيق التام بين جهات التسكين بالمحافظة و مسئولي بنك مصر،  للإسراع في إجراءات تسكين المواطنين المتقدمين للمشروع ،  وذلك في اطار التيسير على المواطنين.

وكان محافظ بورسعيد  قد وقع بروتوكول التمويل العقاري للوحدات السكنية بمناطق "النورس والأمل"  ببورسعيد مع بنك مصر و صندوق التنمية الحضارية،  لتمويل عدد 256 وحدة سكنية بمنطقة الأمل وعدد 320 وحدة سكنية بمنطقة النورس على مدار 30 عام ،  والأولوية لمتقدمي الإسكان التعاوني  ،  وذلك للتخفيف على الشباب المتقدمين للمشروع و لسرعة الحصول على الوحدات السكنية.

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